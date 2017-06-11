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Fenerbahçe'nin anlaştığı Valbuena İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Lyon forması giyen Fransız futbolcu Valbuena yarın İstanbul'a geliyor.

Fenerbahçe'nin anlaştığı Valbuena İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Fransız futbolcu Valbuena yarın İstanbul'a geliyor.

Fenerbahçe yönetimi; oyuncu ve kulübüyle prensipte anlaşmış durumda. Valbuena ile yapılacak son görüşmede tüm pürüzlerin ortadan kaldırılması bekleniyor.

32 yaşındaki Valbuena, geride kalan sezonda 43 kez giydiği Lyon formasıyla 10 gol-8 asistlik performans göstermişti. (beIN Sports)

Etiketler; #fenerbahçe #valbeuna #istanbul #lyon
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