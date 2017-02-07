Fikret Orman: Derbide hatamız varsa özür dileriz

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vodone ile yapılan sponsorluk anlaşmasının imza töreninde Fenerbahçe ile oynadıkları olaylı derbiyi değerlendirdi.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Siyah beyazlı kulüp, stadın açılmasıyla birlikte sponsorluk anlaşması yaptığı Vodafone ile yeni anlaşma sağladı. Düzenlenen imza töreninde, Beşiktaş, Vodafone ile olan forma göğüs reklamı anlaşmasını 2 yıl uzattı.



Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vodofone ile yapılan sponsorluk anlaşmasının imza töreninde geçen pazar oynanan olaylı Fenerbahçe derbisi hakkından çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.



İşte Başkan Fikret Orman'ın açıklamaları:



''POLEMİK YARATACAK KONULARA GİRMEMELİYDİM''

"Derbiyle ilgili yaptığmız ne hata varsa herkesten özür diliyorum. Futbol herkese mutluluk vermeli. Bunun için uğraşmalıyız. Bizim açımızdan maç Pazar gününde kalmıştır. Özenle seçilmiş pırlanta gibi çocukların, Türkiye'nin simgesi olmuş bir hocanın bu fotoğraflar içinde yer almasından üzüntü duyuyorum.



Bende de hatalar var. Polemik yaratacak konulara girmemeliydim. Üzgünüm. Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum. Türkiye Kupası'nda tur atladılar. Biz lig ve UEFA Kupası'na odaklandık."



''VODAFONE ANLAŞMASI 150 MİLYON DOLAR'I GEÇMİŞ DURUMDA''



''Vodafone ile işbirliğimiz 150 milyon Dolar'ı geçmiş durumda. Forma göğüs anlaşmamızı imzalayacağız. 2018-2019 sezonuna kadar yıllık 7 milyon dolarlık anlaşma sağladık. Vodafone ailesine, bize gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür ediyorum. Vodafone ile daha büyük başarılara imza atacağız. Türkiye'nin mevcut şartlarına rağmen dolar üzerinden yaptığımız anlaşmaya uyarak hareket ettiler. Bizim Vodafone ile yaptığımız anlaşma kazan-kazan üzerine. İlişkilerimize uzun süreli bakıyoruz.''/Hürriyet