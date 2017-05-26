- 2018 Dünya Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri, Dünya Grand Prix ve Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren A Milli Kadın Takımı, Rusya ile 2 maç yapacak





ANKARA (AA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'daki kamp programı çerçevesinde Rusya ile hazırlık maçları oynayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2018 Dünya Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri, Dünya Grand Prix ve Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Volley Hotel'de kamp yapan milliler, Rusya ile 2 özel maç yapacak.

A Milliler, Giovanni Guidetti ve ekibi yönetiminde, Burhan Felek Spor Salonu'nda, 30 Mayıs Salı gününe kadar sürecek kampta, yarın saat 17.30'da, 28 Mayıs Pazar günü ise saat 12.00'de, Rusya Milli Takımı ile karşı karşıya gelecek.

Uzun bir yaz dönemine girdiklerini belirten milli takım menajeri Pelin Emniyetli, "Uzun süren kulüp sezonunu tamamlayan oyuncularımızın, milli takım turnuvalarına en iyi şekilde hazırlanması, bu kısa süreyi en verimli şekilde değerlendirmeleri için çalışmalarımız sürüyor. İlk hedefimiz, 2018 Dünya Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri'nde grubumuzu birinci bitirip, Dünya Şampiyonası'na katılmak. İstanbul'daki voleybolseverleri, hazırlık maçlarında bizi desteklemeye bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım, 2018 Dünya Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri 2. etap maçları için 30 Mayıs Salı günü Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya hareket edecek. 2. etap maç programı TSİ şöyle:

31 Mayıs Çarşamba:

15.00 Türkiye-Kosova

1 Haziran Perşembe:

15.00 İsviçre-Türkiye

2 Haziran Cuma:

20.00 Türkiye-Romanya

3 Haziran Cumartesi:

17.30 Bulgaristan-Türkiye

4 Haziran Pazar:

15.00 Türkiye-Karadağ

