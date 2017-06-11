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Fiyata kızan taraftarın gazabına uğradı

Harçlığını çıkarmak isterken canından oluyordu. Antalya'da stadyum büfesinde çalışan üniversite öğrencisi Şuayip Çiftci, fiyatı fazla bulan bir taraftarın üzerine döktüğü kaynar su nedeniyle ölümden döndü.

Fiyata kızan taraftarın gazabına uğradı

Üniversite öğrencisi 24 yaşındaki Şuayip Çiftci, Antalya'da okuyor. 

Harçılığını çıkarabilmek için Antalya stadyumdaki büfede çalışıyordu. Olaylı geçen Göztepe-Eskişehirspor maçında bir taraftar yüzünden az kalsın canından oluyordu.

İddiaya göre büfeden çay, su, kola almak isteyen taraftarlar fiyatı pahalı buldu, itiraz etti.

İçlerinden biri 20 litrelik çay kazanını Çiftçi'nin başından döktü.

Hemen hastaneye kaldırılan talihsiz gencin yüzü, boynu, göğsü ve kolunda 2'nci derece yanık oluştu.

Mezuniyet törenine de katılamayan Çiftçi, iyileşeceği günü bekliyor.


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #hastane #harçık #antalya #stadyum #büfe #üniversite #şuayip çiftçi
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