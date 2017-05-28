Şampiyon Beşiktaş
Şampiyon Beşiktaş
Müezzinoğlu’na ilk tepki Vatan Partisi'nden
Müezzinoğlu’na ilk tepki Vatan Partisi'nden
Resmen açıkladı: Görevi bırakıyorum
Resmen açıkladı: Görevi bırakıyorum
Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü
Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Fransa Açık'ta sürpriz

Dünyanın tek kadınlarda bir numarası Kerber turnuvadan elendi.

Fransa Açık'ta sürpriz

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvaFransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlarda dünya klasmanında zirvede yer alan Alman Angelique Kerber ilk turda elendi.

Kerber, tek kadınlarda dünya sıralamasında 40 numarada yer alan Rus tenisçi Ekaterina Makarova ile yaptığı karşılaşmayı 2-0 kaybetti.

Makarova, Alman sporcuyu 6-2'lik iki setle yenerek, ikinci tura yükseldi.

Kerber, geçtiğimiz yıl da Roland Garros ilk turunda elenmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #fransa #sürpriz #dünya #kerber #turnuva #Angelique Kerber
banner863
Önceki Haber
Sofuoğlu üst üste 3. kez kazandı
Sonraki Haber
Brzezinski'den tarihi itiraflar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.