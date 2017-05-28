Dünyanın tek kadınlarda bir numarası Kerber turnuvadan elendi.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlarda dünya klasmanında zirvede yer alan Alman Angelique Kerber ilk turda elendi.



Kerber, tek kadınlarda dünya sıralamasında 40 numarada yer alan Rus tenisçi Ekaterina Makarova ile yaptığı karşılaşmayı 2-0 kaybetti.



Makarova, Alman sporcuyu 6-2'lik iki setle yenerek, ikinci tura yükseldi.



Kerber, geçtiğimiz yıl da Roland Garros ilk turunda elenmişti.