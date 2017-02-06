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Fransız futbolcu Hernandez'in 7 ay hapsi istendi

Aile içi şiddetle suçlanan Atletico Madrid'in genç futbolcusu Hernandez için savcılık 7 ay hapis talep etti

Fransız futbolcu Hernandez'in 7 ay hapsi istendi

İspanyol kulübü Atletico Madrid'in 20 yaşındaki stoperi Lucas Hernandez'in, kız arkadaşına fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle 7 ay hapsi istendi.

Hızlı yargılama süreciyle görülen davada Fransız futbolcuyu aile içi şiddetle suçlayan savcı, Hernandez için 7 ay hapis talep etti. Savcı, olaya taraf olan futbolcunun kız arkadaşı Amelia Lorente için ise 6 ay hapis istedi. Mahkemeye ayrı ayrı gelen 20 yaşındaki futbolcu ile kız arkadaşının, dava öncesi aralarında karşılıklı suçlamada bulunmamak için anlaştığı belirtilse de İspanyol savcının, kadına karşı şiddet gibi ciddi bir olay olmasından dolayı taraflar arasındaki anlaşmayı reddettiği bildirildi.

Mahkeme kaynaklarından verilen bilgilerde ayrıca savcının olay sonrasında alınan, Hernandez ve kız arkadaşı arasında en az 500 metre uzak durma kararının aynı şekilde devam etmesini istediği kaydedildi. Mahkemenin önümüzdeki günlerde kararını açıklaması bekleniyor.

Başkent Madrid'in Las Rozas ilçesinde, 3 Şubat'ta sabaha karşı yaşanan olayda, kız arkadaşına şiddet uyguladığı iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan Hernandez, sabah çıkarıldığı mahkemece şartlı serbest bırakılmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #kadına karşı şiddet #İspanya #Atletico Madridli futbolcu Lucas Hernandez
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