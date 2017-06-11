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Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası

Finalde Venezuela'yı 1-0 yenen İngiltere, tarihinde ilk kez kupanın sahibi oldu.

Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası finalinde Venezuela'yı 1-0 yenen İngiltere, şampiyonluğa ulaştı.

Güney Kore'nin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonun final karşılaşması, Suwon Dünya Kupası Stadı'nda oynandı.

İngiltere, Dominic Calvert-Lewin'in 35. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Venezuela'da Adalberto Penaranda, 74. dakikada kullandığı penaltı atışını gole çeviremedi. Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan İngiltere 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, tarihinde ilk kez kupanın sahibi oldu.

Normal süresi ve uzatma bölümleri golsüz biten maçta Uruguay'a penaltılarla 4-1 üstünlük sağlayan İtalya ise turnuvayı üçüncülükle tamamladı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #Venezuela #ingiltere #futbol #FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası
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