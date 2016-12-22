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Futbol maçlarında şehitler için saygı duruşu yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan askerler için tüm maçlarda saygı duruşu yapılacağını duyurdu.

Futbol maçlarında şehitler için saygı duruşu yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan askerler için tüm maçlarda saygı duruşu yapılacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, bugünden itibaren 26 Aralık Pazartesi gününe kadar oynanacak tüm futbol karşılaşmalarından önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı belirtilerek, "Dileyen kulüplerimizin futbolcuları maçlarda siyah kol bandı takabilecek. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet; ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz." denildi.



 


Kaynak: AA
Etiketler; #TFF #futbol
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