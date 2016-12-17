Futbol: Spor Toto 3. Lig

- Anagold 24 Erzincanspor: 2 - Kartalspor: 1
ANKARA (AA) - Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 19. haftanın açılış maçında Anagold 24 Erzincanspor, sahasında Kartalspor'u 2-1 yendi.
Erzincan 13 Şubat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Konuk ekip, 67. dakikada Yusuf Ocak'ın attığı golle öne geçerken, ev sahibi takım, 77. dakikada Enes Yılmaz ile eşitliği sağladı. Anagold 24 Erzincanspor, maçta kaybolan süre oynanırken Atilla Aybars Garhan'ın golüyle skor üstünlüğünü eline aldı ve karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Anagold 24 Erzincanspor puanını 25'e çıkarırken, Kartalspor 19 puanda kaldı.