Futbol: TFF 1. Lig

- Şanlıurfaspor: 4 - Boluspor: 0
Stat: GAP Arena
Hakemler: Volkan Bayarslan, Orkun Aktaş, Arkın Akgöl
Şanlıurfaspor: Sinan Ören, Batuhan Artarslan, Abdulaziz Solmaz, Berkay Can Değirmencioğlu (Dk. 75 Marc), Hüseyin Kala (Dk. 46 Mertcan Çam), İzzet Yıldırım, Kağan Söylemezgiller, Batuhan Karadeniz (Dk. 72 Askar), Cemil Adıcan, Fevzi Özkan, Şaban Özel
Boluspor: Soner Şahin, Renato (Dk. 46 İsmail Yıldırım), Diarra, Özgür İleri, Peopon, Tunahan Çiçek (Dk. 69 Fatih Turan), Murat Yıldırım, Furkan Şeker, Andre Santos (Dk. 46 Ozan Karabacak), Hakan Arslan,Yusuf Emre Gültekin
Goller: Dk. 35 Berkay Can Değirmencioğlu, Dk. 39 Batuhan Karadeniz, Dk. 60 Abdulaziz Solmaz, Dk. 69 Fevzi Özkan (penaltıdan) (Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Dk. 49 Cemil Adıcan, (Şanlıurfaspor), Dk. 63 Murat Yıldırım, Dk. 69 Soner Şahin (Boluspor)
ŞANLIURFA (AA) - TFF 1. Lig 15. hafta maçında Şanlıurfaspor, sahasında Boluspor'u 4-0 mağlup etti.
Bu arada maç öncesi, Kayseri'de şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.
Şanlıurfasporlu oyuncular maç öncesi üzerinde İstanbul'daki patlamada şehit edilen polislerin fotoğrafının bulunduğu formayla sahaya çıktı, taraftarlar da "şehitler ölmez vatan bölünmez" diye bağırdı.