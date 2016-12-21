Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

- Ümraniyespor: 1 - Akhisar Belediyespor: 2

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Serkan Tokat, Engin Erdem, Önder Yılmaz

Ümraniyespor: Metin Erol, Ömer Tunç, Mustafa Çakır (Dk. 73 Merthan Açıl), Mehmet Öztonga, Mehmet Sedef, Samet Asatekin, Bulut Kaya, Mucahit Albayrak, Burak Şahin (Dk. 61 A'Beka), Ömer Can Sokullu (Dk. 61 İbrahim Akdağ), Abdullah Halman

Akhisar Belediyespor: Bora Körk, Tolga Ünlü, Abdulkadir Özdemir, Safa Ali Memnun (Dk. 39 Mervan Çelik), Kadir Keleş, Hasan Ali Adıgüzel (Dk. 61 Aykut Çeviker), Nguemo, Soner Aydoğdu, Alper Uludağ, Vaz Te, Muğdat Çelik (Dk. 90 Orhan Taşdelen)

Goller: Dk. 18 Muğdat Çelik, Dk. 69 Vaz Te (Akhisar Belediyespor), Dk. 24 Bulut Kaya (Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Dk. 60 Bulut Kaya (Ümraniyespor)

Sarı kart: Dk. 29 Mehmet Öztonga (Ümraniyespor)



İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 3. hafta maçında Akhisar Belediyespor, TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u deplasmanda 2-1 yendi.

18. dakikada Akhisar Belediyespor öne geçti. Savunma arkasına atılan uzun topta Muğdat Çelik, ceza alanını terk eden kaleci Metin Erol ile karşı karşıya kaldı. Kaleciden sıyrılan Muğdat, aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1

24. dakikada ev sahibi ekip beraberlik golünü attı. Ömer Can Sokullu'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpas üzerinde iyi yükselen Bulut Kaya, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1

69. dakikada Akhisar Belediyespor tekrar üstünlüğü sağladı. Sol kanattan ceza sahası içerisine ortalanan topa kale sahası çizgisi üzerinde iyi yükselen Vaz Te, meşin yuvarlağı kafayla filelere yolladı: 1-2

Müsabaka, Akhisar Belediyespor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Akhisar Belediyespor puanını 5'e yükseltirken, Ümraniyespor 3 puanda kaldı.