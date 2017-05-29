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Futbolda transfer dönemi 17 Haziran'da başlayacak

Futbolda 2017-2018 sezonu 1. transfer ve tescil dönemi, 17 Haziran Cumartesi günü başlayacak.

Futbolda transfer dönemi 17 Haziran'da başlayacak

Futbolda 2017-2018 sezonu 1. transfer ve tescil dönemi, 17 Haziran Cumartesi günü başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2017-2018 sezonu 1. transfer ve tescil döneminin 17 Haziran'da başlayıp, 8 Eylül'de sona ereceği belirtildi.

Ayrıca, 2. transfer ve tescil döneminin ise 4-31 Ocak tarihlerinde olacağı aktarıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #futbol #Türkiye Futbol Federasyonu
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