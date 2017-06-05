GALATASARAY Kulübü, 130. milli maçına çıkarak Van Der Saar'ın rekorunu egale eden yıldız futbolcusu Wesley Sneijder için tebrik mesajı yayımladı.

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Hollanda Milli Takımı'nın Rotterdam'da Fildişi Sahili'ni konuk ettiği özel karşılaşmada ikinci yarıda oyuna giren Wesley Sneijder, ülkesiyle 130. milli maçına çıktı ve Edwin van der Sar'ın 130 maçlık milli olma rekorunu egale etti. Bir önceki hazırlık maçı olan Fas karşısında Galatasaray Kulübü'nün özel izniyle takımıyla birlikte olan Sneijder, aynı zamanda doğum günü olan 9 Haziran'da oynanacak Hollanda-Lüksemburg Dünya Kupası Eleme Grubu maçında forma giymesi halinde rekorun tek başına sahibi olacak.



Hollanda Milli Takımı ile 130 kez sahaya çıkan Wesley Sneijder, Ajax'ta ve Inter'de forma giydiği dönemde 35'er, Real Madrid'de oynadığı dönemde ise 20 kez milli davet alırken, Galatasaray'a transfer olduğu 2013 yılından sonra 40 kez milli takım forması giydi. Yıldız futbolcu ayrıca, 130 maçta attığı 30 golle Hollanda Milli Takımı tarihinin en skorer 10'uncu oyuncusu konumunda bulunuyor.

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