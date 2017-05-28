İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Galatasaray Adasında bulunan kaçak yapıların yıkımı için düğmeye bastı. Sabah saatleride başlayan yıkım sırasında çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

İstanbul'da Galatasaray Spor Kulübü'ne ait olan Galatasaray Adası'ndaki tüm yapılaşmalar yıkıldı.



"Su ada" olarak da bililnen adada yıkım sabah 07:00 sularında başladı. Çalışmalar sırasında çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.



İş makinesinin arıza yapması üzerine çalışmalara bir süre ara verildi. Arıza giderildikten sonra yıkıma devam edildi.



Büyükşehir Belediye ekipleri tarafından yapılan yıkımın, ada üzerinde bulunan kaçak yapılaşmadan dolayı gerçekleştirildiği öğrenildi.



Öğle saatlerine doğru, adadan geriye büyük bir moloz yığını kaldı.



Geçtiğimiz haftada İstanbul'un en ünlü gece kulüplerinden biri olan "Reina" imara aykırı yapılaşmadan dolayı yıkılmıştı.



GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA



Galatasaray Kulübünü'nün resmi internet sitesinden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Söz konusu dava kapsamında, 26 Eylül 2012'de keşif yapıldı. 28 Şubat 2014 tarihinde karar kulübümüzün aleyhine çıktı. O tarihte temyiz yoluna gidildi. 8 Ekim 2015 tarihinde karar onandı. Karar düzeltme yönündeki 10 Şubat 2016 tarihli başvurumuz da 21 Şubat 2017'de reddedilince yıkım kararı kesinleşmiş oldu. Büyükşehir'e bağlı ekipler, 28 Mayıs 2017 günü, sabahın ilk ışıklarıyla beraber kararı uygulayarak Ada'da yıkıma başladı. Yıkılan yerler, kira sözleşmesi bitmesine rağmen hukuku hiçe sayan şahsın yaptığı eklentilerdir." denildi.



Açıklama şöyle:



"Galatasaray Adası hakkında, müstecir tarafından kanuna aykırı olarak yapılan eklemeler nedeniyle 21 Mart 2012 tarih ve 641-524 sayı ile alınmış yıkım kararına karşı kulübümüz mülk sahibi olarak dava açmıştı. Söz konusu dava kapsamında, 26 Eylül 2012'de keşif yapıldı. 28 Şubat 2014 tarihinde karar kulübümüzün aleyhine çıktı. O tarihte temyiz yoluna gidildi. 8 Ekim 2015 tarihinde karar onandı. Karar düzeltme yönündeki 10 Şubat 2016 tarihli başvurumuz da 21 Şubat 2017'de reddedilince yıkım kararı kesinleşmiş oldu. Büyükşehir'e bağlı ekipler, 28 Mayıs 2017 günü, sabahın ilk ışıklarıyla beraber kararı uygulayarak Ada'da yıkıma başladı. Yıkılan yerler, kira sözleşmesi bitmesine rağmen hukuku hiçe sayan şahsın yaptığı eklentilerdir.



Bu noktadan sonra, yıllardır Ada'da işgalci konumunda olan kiracının burayı kullanması mümkün değildir. Ada en kısa sürede, Galatasaray Adası ile ilgili olarak yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da alınan karar gereğince ve kanuna uygun şekilde yeniden düzenlenerek Türk sporuna ve üyelerimize hizmet vermeye devam edecektir.""



BELEDİYEDEN AÇIKLAMA



Konuyla ilgili belediyeden açıklama geldi. açıklamada, " Sırası ile İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Danıştay 14. Dairesi ve en son tekrar Danıştay 14. Dairesinin 21.02.2017 tarihli kararı ile Encümen Kararı onanmış olup gerekli tebligatlar yapılmıştır. Zabıt ekipleri sabah saatlerinde yıkım çalışmalarına başladı" denildi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"İBB ZABITA ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekipleri Kuruçeşme'de bulunan Galatasaray adasındaki imara aykırı yapıları yıktı. İBB Başkanlığı Encümenince yıkım kararı verilmiş, söz konusu karara ilgililerince mahkeme yoluyla itiraz edilmiştir. Sırası ile İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Danıştay 14. Dairesi ve en son tekrar Danıştay 14. Dairesinin 21.02.2017 tarihli kararı ile Encümen Kararı onanmış olup gerekli tebligatlar yapılmıştır. Zabıt ekipleri sabah saatlerinde yıkım çalışmalarına başladı"



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