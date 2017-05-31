İtalyan gazeteci Di Marzio, Bafetimbi Gomis transferinde Galatasaray'ın mutlu sona ulaştığını yazdı.

Galatasaray aradığı golcüyü buldu. Sarı-Kırmızılılar, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Bafetimbi Gomis'in transferinde son aşamaya geldi.



İtalyan gazeteci Di Marzio, yıldız golcünün Cim Bom'a gelmeyi kabul ettiğini ve Fransız futbolcu ile kesin olarak anlaşmaya varıldığını yazdı.



31 yaşındaki Gomis'in, Galatasaray ile 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi.



Sarı-Kırmızılı kulübün sportif direktörü Cenk Ergün, yıldız forvet ile görüşmek üzere bu sabah Fransa'ya gitmişti./vatan