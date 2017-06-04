Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonu tamamlanırken, sarı-kırmızılı ekip üst üste ikinci yılda da beklentileri karşılayamadı.

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonu sona ererken, beklentilerin çok altında bir performans ortaya koyan Galatasaray, aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaşattı.



Sezon başından itibaren aldığı istikrarsız sonuçlarla dikkati çeken sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk yarışının oldukça gerisinde kaldı ve ligi zirvede tamamlayan Beşiktaş'ın 13 puan ardında, 64 puan ve averajla 4. sırada yer bulabildi.



Galatasaray, sezona Beşiktaş önünde kazandığı TFF Süper Kupa şampiyonluğu ile başlamasına karşın, sonrasında futbolunu istenilen seviyeye bir türlü çıkaramadı ve üst üste ikinci sezonda da ligi önde bitiremedi.



Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda rekabet edemedi



UEFA Finansal Fair Play Kriterleri'ne uyumsuzluğu gerekçesiyle Avrupa kupalarından 1 yıl men edilen ve bu sezon UEFA organizasyonlarında mücadele veremeyen sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda da varlık gösteremedi.



Ligin 17. haftası sonunda 36 puanla zirvenin sadece 3 puan arkasında bulunan Galatasaray, ikinci yarıda büyük bir düşüş yaşadı. Farkı kapatma anlamında eline geçirdiği tüm fırsatları kötü kullanan sarı-kırmızılılar, sezon sonunda zirvenin 13 puan gerisinde kaldı.



Galatasaray, 4. olarak tamamladığı ligin ilk 3'ü içinde yer alan Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'ye karşı bu sezon hiçbir müsabakayı kazanamayarak oldukça kötü bir istatistik yakaladı.



Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir'e elenerek, son 3 sezonun şampiyonu olduğu bu kulvarda da erken havlu attı.



Teknik direktör değişikliği ters etki yaptı



Sezona Hollandalı teknik adam Jan Olde Riekerink ile başlayan Galatasaray'da, üst üste alınan başarısız sonuçların ardından takımın başına Igor Tudor'un getirilmesi beklenen etkiyi yapmadı.



Galatasaray'ın önce Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'e elenmesi, ardından da ligde Kayserispor'a evinde yenilmesi Riekerink'in görevden alınmasına neden olurken, Kardemir Karabükspor'un genç teknik direktörü Igor Tudor, yönetimin yeni tercihi oldu.



Süper Lig'in 20. haftası sonunda Riekerink'ten, zirvenin 5 puan gerisinde bir takım alan Tudor, son 4 maçını kazanmasına karşın zirvenin 13 puan gerisinde sezon sonuna geldi.



İki teknik adamın Galatasaray'ın başındaki istatistikleri şöyle oldu:



Teknik Direktör Organizasyon Maç G B M A Y

Jan Olde Riekerink Süper Lig 20 12 3 5 39 20

Türkiye Kupası 8 4 2 2 22 11

TFF Süper Kupa 1 - 1 - 1 1

Igor Tudor Süper Lig 14 8 1 5 26 20

Toplam 43 24 7 12 88 52



Sezonu erken açacak

Boş geçilmeyen 5 senenin ardından, 2017 yılı kupasız kapanacak

Yıl Kazanılan şampiyonluklar

Galatasaray, Süper Lig'i 4. sırada tamamlaması nedeniyle yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan dahil olacak ve sezona erken başlayacak.UEFA Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme turu maçlarının 13 ve 20 Temmuz'da oynanacak olmasından dolayı sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıklarına yine bu ay içinde start verecek.Teknik direktör Igor Tudor, oyuncularına sadece 2 hafta izin verdiğini ve sonrasında yeniden topbaşı yapacaklarını duyurdu.Türkiye'de yerel futbol organizasyonlarına son yıllarda damgasını vuran takım olan Galatasaray, en kısır dönemini geçiriyor.Sarı-kırmızılı ekip, boş geçilmeyen 5 senenin ardından 2017 yılını kupasız kapatacak. En son 2011'de hiçbir şampiyonluk elde edemeyen Galatasaray, bu kısır dönemlerine 2017 yılını da ekledi.Galatasaray, geride kalan 5 yılda 3 lig, 3 Türkiye Kupası ve 4 TFF Süper Kupa olmak üzere 10 şampiyonluk yaşamıştı.Sarı-kırmızılı takımın son dönemde yıllara göre elde ettiği başarılar şöyle oldu:2017 -2016 Türkiye Kupası - TFF Süper Kupa2015 Süper Lig - Türkiye Kupası - TFF Süper Kupa2014 Türkiye Kupası2013 Süper Lig - TFF Süper Kupa2012 Süper Lig - TFF Süper Kupa2011 -