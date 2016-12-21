Galatasaray, Bellona’ya yenildi

Salon: Kadir HasKaynak: İHA
Hakemler: Sami Özel xx, Tekin Özübir xx, Halil Erkoç xx
Bellona AGÜ: Sinem xx, Wauters xx 9, Dila xx 5, Ayşegül xxx 14, Dubijevic xx 4, Gray xxx 17, Gizem xx, Wright xxx 11
Başantrenör: Ayhan Avcı
Galatasaray: Deniz xx 6, Eda, Pınar xxx 15, Traore xxx 15, Cansu, Işıl xx 4, Papova xx 4, İnci, Vitola xx 9, Jefferson xx 3
Başantrenör: Marina Maljkovic
1. Periyot: 19-15 (Bellona AGÜ lehine)
Devre: 28-20 (Bellona AGÜ lehine)
3. Periyot: 49-39 (Bellona AGÜ Lehine)
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