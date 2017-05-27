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Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 29 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, gruplar halinde ayak tenisi oynadığı kaydedildi. Ayak tenisi turnuvasını Koray Günter, Sinan Gümüş ve Lukas Podolski'nin oluşturduğu takımın kazandığı belirtildi.

Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından tamamlayarak, öğleden sonra uçakla Alanya'ya hareket edecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #antrenman #Aytemiz Alanyaspor #florya metin oktay tesisleri #futbol #Galatasaray #Igor Tudor #spor toto süper lig #süperlig
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