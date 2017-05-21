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Galatasaray'da Josue gelecek sezon yok

Galatasaray'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Josue için Porto ile yapılan görüşmelerden olumlu sonuç çıkmadı.

Galatasaray'da Josue gelecek sezon yok

Portekizli orta saha gelecek sezon sarı-kırmızılı formayı giymeyecek.

Galatasaray, kulübü ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Portekizli oyuncu için 500 bin euro bonservis bedeli teklif ederken, Porto 2 milyon euro'dan aşağı inmedi.
 
Görüşmeler tıkanırken, İgor Tudor da, Sneijder'i daha fazla zorlayacak bir isim istedi./Skorer

Etiketler; #Galatasaray #Josue #Porto #transfer
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