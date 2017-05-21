Galatasaray'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Josue için Porto ile yapılan görüşmelerden olumlu sonuç çıkmadı.

Portekizli orta saha gelecek sezon sarı-kırmızılı formayı giymeyecek.



Galatasaray, kulübü ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Portekizli oyuncu için 500 bin euro bonservis bedeli teklif ederken, Porto 2 milyon euro'dan aşağı inmedi.



Görüşmeler tıkanırken, İgor Tudor da, Sneijder'i daha fazla zorlayacak bir isim istedi./Skorer