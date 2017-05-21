Portekizli orta saha gelecek sezon sarı-kırmızılı formayı giymeyecek.
Galatasaray, kulübü ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Portekizli oyuncu için 500 bin euro bonservis bedeli teklif ederken, Porto 2 milyon euro'dan aşağı inmedi.
Görüşmeler tıkanırken, İgor Tudor da, Sneijder'i daha fazla zorlayacak bir isim istedi./Skorer
Galatasaray'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Josue için Porto ile yapılan görüşmelerden olumlu sonuç çıkmadı.
Portekizli orta saha gelecek sezon sarı-kırmızılı formayı giymeyecek.