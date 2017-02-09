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Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları

Sarı-kırmızılı takım, Eyüpspor ile oynadığı antrenman maçını 4-0 kazandı

Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 12 Şubat Pazar günü Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıkları kapsamında Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Eyüpspor ile oynadığı antrenman müsabakasını 4-0 kazandı.

Sarı-kırmızılı takım, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde 30'ar dakikalık iki devre halinde oynanan karşılaşmaya Batuhan Şen, Luis Cavanda, Aurelien Chedjou, Hakan Balta, Martin Linnes, Tolga Ciğerci, Josue Pesqueira, Sinan Gümüş, Kerem Çalışkan, Garry Rodrigues ve Berk İsmail Ünsal 11'iyle çıktı.

Galatasaray, Kerem Çalışkan, Hakan Balta, Sinan Gümüş ve Garry Rodrigues'in attığı gollerle karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Kayserispor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #süperlig #spor toto süper lig #Kayserispor #Galatasaray #futbol #eyüpspor #antrenman maçı
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