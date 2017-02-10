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Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları

Sakatlıkları bulunan Sneijder ve Carole antrenmana katılmazken, Selçuk İnan ve Eren Derdiyok takımdan ayrı koştu

Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 12 Şubat Pazar günü sahasında Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idmanda futbolcular, koşunun ardından pas çalışması yaptı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik ağırlıklı maç oynandığı kaydedildi.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Wesley Sneijder ve Lionel Carole antrenmana katılmazken, Selçuk İnan ve Eren Derdiyok takımdan ayrı koştu.

İdman öncesinde Alman futbolcu Lukas Podolski'nin takım malzemecisi Veli Muğlı ile şakalaşması renkli görüntüler oluşturdu.

Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #süperlig #spor toto süper lig #Kayserispor #Galatasaray #futbol #antrenman
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