Galatasaray'da kupa hazırlıkları başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Osmanlıspor maçında forma giyen futbolcuların rejenerasyon çalışması yaptı.Kaynak: İHA
Osmanlıspor karşılaşmasında forma giymeyen futbolcuların ise, topla ısınma çalışması ile başladıkları antrenmanın devamında şut çalışması gerçekleştirdi. Ana bölümde ise sarı-kırmızılılar, rakipsiz hücum organizasyonları üzerinde durdu.
Galatasaray, Tuzlaspor karşılaşması öncesi çalışmalarını yarın saat 17.00'de yapacağı çalışma ile tamamlayarak Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.
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