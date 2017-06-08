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Galatasaray'ın Riva arazisine verilen en yüksek teklif belli oldu

Galatasaray'ın Riva arazisine verilen en yüksek teklif 1 milyar TL oldu

Galatasaray'ın Riva arazisine verilen en yüksek teklif belli oldu

Emlak konut mülkiyeti Galatasaray'a ait olan Riva arazisini ihaleye çıkardı. İlk oturumu yapılan ihalede en yüksek teklifi 1 milyar TL ile DAP Yapı'nın sahibi olduğu Eltes İnşaat verdi.

İkinci oturum ise 15 Haziran'da yapılacak.

İhaleye teklif veren 9 firma şöyle:

Dağ Mim ve Müh. Yapı Gayr. Tic. San. A.Ş.

Ege Yapı A.Ş & Çalışkan Taş. Oto Tic. Ve San. A.Ş. İş Ortaklığı

Yılmaz İnşaat Taahhüt Ve Tic. A.Ş.

Fema İnşaat Ticaret A.Ş. & KLV İnş. A.Ş İş Ortaklığı

Makro İnşaat Ticaret A.Ş. & Timur Gayr. Geliştirme Yapı ve Yat. A.Ş. İş Ortaklığı

Nuhoğlu İnşaat San. Ve Tic. A.Ş.

Eltes İnşaat Tesisat San. Ve. Tic. A.Ş.

Fuzul Yapı İnş. Paz. A.Ş. & İstek & Gökkar Mad. İş Ortaklığı

Teknik Yapı Teknik Yapılar San. Ve Tic. A.Ş. & Teknik Yapılar İnş. İş Ortaklığı/Habertürk

Etiketler; #riva #Konut #emlak #Galatasaray
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