Galatasaray'ın Riva arazisine verilen en yüksek teklif 1 milyar TL oldu

Emlak konut mülkiyeti Galatasaray'a ait olan Riva arazisini ihaleye çıkardı. İlk oturumu yapılan ihalede en yüksek teklifi 1 milyar TL ile DAP Yapı'nın sahibi olduğu Eltes İnşaat verdi.



İkinci oturum ise 15 Haziran'da yapılacak.



İhaleye teklif veren 9 firma şöyle:



Dağ Mim ve Müh. Yapı Gayr. Tic. San. A.Ş.



Ege Yapı A.Ş & Çalışkan Taş. Oto Tic. Ve San. A.Ş. İş Ortaklığı



Yılmaz İnşaat Taahhüt Ve Tic. A.Ş.



Fema İnşaat Ticaret A.Ş. & KLV İnş. A.Ş İş Ortaklığı



Makro İnşaat Ticaret A.Ş. & Timur Gayr. Geliştirme Yapı ve Yat. A.Ş. İş Ortaklığı



Nuhoğlu İnşaat San. Ve Tic. A.Ş.



Eltes İnşaat Tesisat San. Ve. Tic. A.Ş.



Fuzul Yapı İnş. Paz. A.Ş. & İstek & Gökkar Mad. İş Ortaklığı



Teknik Yapı Teknik Yapılar San. Ve Tic. A.Ş. & Teknik Yapılar İnş. İş Ortaklığı/Habertürk