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Galatasaray kampına özel misafir

Galatasaray kampına özel misafir
 Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda yapacağı Osmanlıspor maçı için Ankara'da bulunan Galatasaray'da kampı cam kemik hastası Alper Baştiryaki ziyaret etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Osmanlıspor maçı için Ankara'da bulunan sarı-kırmızılı takımı kamp yaptığı otelde, 14 yaşında cam kemik hastası Galatasaray taraftarı Alper Baştiryaki'nin ziyaret ettiği bildirildi.

Futbolcularla ve teknik direktör Jan Olde Riekerink ile tanışan genç taraftarın, hatıra fotoğrafı çektirdiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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