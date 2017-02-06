Galatasaray sağlık heyetinin zorlu mesaisi

Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Selçuk İnan, Wesley Sneijder ve Lionel Carole'ün en kısa zamanda sahalara dönmesi için çalışılıyor

Galatasaray Futbol Takımı'nın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir'e karşı oynadığı maçta sakatlanan Selçuk İnan, Wesley Sneijder ve Lionel Carole'ün bir an önce sahalara dönebilmesi için yoğun bir çalışmaya girildi.



Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, ligde oynanacak önemli maçlar öncesi Selçuk, Sneijder ve Carole için sağlık heyeti yoğun bir mesai harcıyor.



Selçuk ve Sneijder'in sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma, Carole'ün ise sağ ayak bileğinde dış yan bağ zedelenmesi ile ödem tespit edilirken, Sneijder'in durumunun diğer oyunculara göre biraz daha kötü olduğu bildirildi.



Orta düzey kas zorlanmalarında tedavinin 4-6 hafta sürdüğü, sakatlığın üst ön adale grubunda olması nedeniyle sürenin kısalabileceği ve sağlık heyetinin de bu doğrultuda Selçuk ile Sneijder'i en kısa zamanda oynayabilecek duruma getirmeyi planlandığı paylaşıldı. Ayak bileğinden sakatlanan Carole'ün ise tedaviye çabuk yanıt verdiği belirtildi.



Carole ile Selçuk'un hafta sonu oynanacak Kayserispor maçına az da olsa yetişme ihtimalinin bulunduğu, Sneijder'in ise bir sonraki hafta yapılacak Çaykur Rizespor maçına yetişmesi için çalışıldığı aktarıldı.