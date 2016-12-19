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Galatasaray, Tuzlaspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Tuzlaspor maçı hazırlıklarına başladı

(AA) - Spor Toto Süper Lig'de haftayı 2-2'lik Osmanlıspor beraberliğiyle tamamlayan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 3. haftasında 21 Aralık Çarşamba günü Tuzlaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, Osmanlıspor maçında forma giyen futbolcuların yenileme çalışması yaptıkları belirtildi.
Diğer oyuncuların ise pas ve şut çalışmalarının ardından hücum organizasyonları çalıştıkları bildirildi.
Sarı-kırmızılı ekipte, Osmanlıspor maçında ağır bir sakatlık geçiren Serdar Aziz sezonu kapatırken, tedavisi devam eden Kolbeinn Sigthorsson'un ise topla çalışmalara başladığı aktarıldı.
Galatasaray, yarın gerçekleştireceği idmanla Tuzlaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

Etiketler; #antrenman #futbol #Galatasaray #süperlig #tuzlaspor #ziraat türkiye kupası
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