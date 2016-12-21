Galatasaray Tuzlaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda (GS Tuzla)

Galatasaray'da kupa hazırlıkları başladı
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Osmanlıspor maçında forma giyen futbolcuların rejenerasyon çalışması yaptı. Osmanlıspor karşılaşmasında forma giymeyen futbolcuların ise, topla ısınma çalışması ile başladıkları antrenmanın devamında şut çalışması gerçekleştirdi. Ana bölümde ise sarı-kırmızılılar, rakipsiz hücum organizasyonları üzerinde durdu.
Galatasaray, Tuzlaspor karşılaşması öncesi çalışmalarını yarın saat 17.00'de yapacağı çalışma ile tamamlayarak Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek
Ligi de kayıpsız bitirmek istiyor
Spor Toto Süper Lig’de ise istediği gibi bir başlangıç yapan ve ilk 7 haftayı kayıpsız geçen Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir ve Fenerbahçe mağlubiyetleriyle bir anda üst sıralardan kopmuştu. 12. haftada Bursaspor galibiyetiyle 3 maçlık seri yakalayan Aslan, son olarak ligin 15. haftasında zorlu Osmanlıspor maçından 1 puan çıkardı. Ligin son haftasında evinde Alanyaspor ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, kupada oynayacağı Tuzlaspor maçı sonrası hafta sonu ligde de son maçını kazanarak ilk devreyi kayıpsız geçmek istiyor.
MAÇ BİLGİLERİ
Maçın saati: 20:30
Maçın günü: 21 Aralık 2016
Stadyum: TT ARENA
Maçın hakemi:
Canlı Yayın: A2 TV
ulusalkanal.com.tr
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