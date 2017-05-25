Galatasaray Spor Kulübü’nün üyelikten çıkardığı ünlü iş adamı Memet Koçarslan ile ilgili bugün mahkemeden flaş bir karar çıktı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, Koçarslan'ın üyelikten çıkarılma kararının yürütmesini durdurdu.

İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada karar bugün çıktı. Koçarslan ile ilgili süreç Disiplin Kurulu'nun 14 Temmuz 2016 tarinindeki kararı ile başladı.



Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre; kurulun 18 numaralı kararı ile, Koçarlan hakkında, "Kulübün onur ve saygınlığına ve marka değerine zarar verdiği ve üyelik onuru ile bağdaşmadığı değerlendirilen davranışlarda bulunduğu" gerekçesi ile üyelikten çıkarma cezası verilmesine karar verildi.



25 MART GÜNÜ AÇIKLANDI

Bu karar kulübün yönetim kurulunun 19 Temmuz 2016'daki toplantısında kabul edildi. Kulübün 25 Mart 2017 günü yapılan olağan genel kurulunda ise Koçarslan üyelikten çıkarıldı.



KARARI YARGIYA TAŞIDI

Koçarslan da bu kararı avukatı Medeni Yetiş aracılığı ile mahkemeye taşıdı. Av. Yetiş dava başvuru dilekçesinde, 1999'dan beri kulüp üyesi olan Koçarslan'ın üyelikten çıkarılmasına gerekçe olarak sunulan suçlamaların doğru olmadığına vurgu yaptı. Dilekçede "Verilen kararlar maddi gerçeğe, hukuka ve adalete aykırı kararlardır. İddia edildiği gibi müvekkilin yönetici ve üyelere hakaret fiili olmamıştır ve kulüp malvarlığına kasten zarar verici davranışları olmamıştır" denildi.



ADADAN TAHLİYE EDEMEYİNCE...

Koçarslan'ın 2006 yılından bu şana Suada'nın işletmecisi olduğu vurgulanan dilekçede, şirketin tahliye edilmesi için kulüp tarafından bir dizi davanın açıldığı da kaydedildi. Dilekçenin devamında, şirketin tahliye edilmemesi sonrası Koçarslan'ın üyelikten çıkarılması yoluna gidildiği öne sürüldü. Dilekçede, mahkemeden, kararın uygulanmasını önleyecek bir tedbir kararı verilmesi talep edildi.



MAHKEME BUGÜN KARARINI VERDİ

Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne karşı yürütülen dava İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi bugün kararını verdi. Mahkeme, Koçarslan'ın üyelikten çıkarılmasına ilişkin kısmının durdurulması yönünde karar verdi.



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