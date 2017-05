"Lig bitmeden Galatasaray'ın 2017-2018 sezonu formasını tanıtıyoruz. Bu forma, bizim için çok değerli"

Galatasaray Futbol Takımı'nın gelecek sezon giyeceği klasik parçalı forması tanıtıldı.



Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Galatasaray Kulübü Ticaret Direktörü Ali Öğüdücü, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Igor Tudor, futbolcular Wesley Sneijder, Fernando Muslera, Eren Derdiyok, Armindo Bruma, Garry Rodrigues, Semih Kaya ve Ahmet Çalık katıldı.

Tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunan Öğüdücü, Galatasaray armasının ön plana çıkarıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Galatasaray Futbol Takımı'nın her zaman alıştığımız parçalı formasının yeni bir versiyonunu sunuyoruz. Bu sezon sunduğumuz forma, özellikle dünyadaki elit kulüpler kategorisinde ilk defa erken bir lansman yapıyoruz. Lig bitmeden Galatasaray'ın 2017-2018 sezonu formasını tanıtıyoruz. Bu forma, bizim için çok değerli. Gündelik başarıların çok ötesinde 1905 yılından beri var olan kulübümüzün bu forması, geçmişten gelen başarıları simgeliyor. Hali hazırda Türkiye'nin ilk ve tek 4 yıldızlı forması olma özelliğini de sürdürüyor. Rakip kulüplerin kamera şakası olarak nitelediği büyük başarılara imza atmış olan bu forma için bütün Galatasaray taraftarlarından büyük bir destek bekliyoruz. Takımımızın gelecek sezon bu formayla büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz. Bu sene sloganımız, 'Her şeyi konuşabilirsiniz ama birlik ve beraberlik zamanı. Önce arma' diyoruz."

Yeni parçalı formayı çok beğendiklerini aktaran Öğüdücü, "İnşallah büyük başarılara bu formayla imza atarız. Formayı forma yapan, üstündeki arması. O armadan dolayı bu forma, diğer Galatasaray formaları gibi çok değerli." diye konuştu.

Ali Öğüdücü, gelecek sezon parçalı formanın haricinde beyaz ve mor formaların da olacağını dile getirerek, "Beyaz ve mor formamız olacak. Yeni sezondaki mor formanın bir sürprizi var. Galatasaray'ın savaşçı ruhunu yansıtacak. Çok özel bir forma olacağına inanıyorum. Muhtemelen Aytemiz Alanyaspor maçında uygun olursa yeni sezon formamızı ilk defa giymeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğüdücü, forma üreticisi Nike'ın Avrupa'da 4 elit kulübe erken lansman yaptığına değinerek, "Avrupa'da erken lansman yapan 4 elit kulüp var. Paris Saint-Germain, Barcelona ve Manchester City ile Galatasaray, erken lansman yapıyor. Bu, özel bir durum. Elit kulüp olduğumuz için erken lansmandayız." şeklinde görüş belirtti.



"Açık ara en fazla forma satan kulüp, Galatasaray"

Ali Öğüdücü, Galatasaray'ın yıllık 350-400 bin adetle açık ara en çok forma satan kulüp olduğunu söyledi.

Diğer kulüplerin konuşulan satış rakamlarının abartılı olduğunu ileri süren Öğüdücü, "Senelik forma satış rakamımız, 350-400 bin civarında. Diğer rakamların çok abartılı olduğunu düşünüyorum. Galatasaray, finansal veriler açısından bütün kulüplere göre en şeffaf kulüp. Diğer kulüplerin mağazalarının bilançosunu hiçbir yerde bulamıyorum. Şu anda Türkiye'de açık ara en fazla forma satan kulüp, Galatasaray. Her şeyin aksine Galatasaray taraftarı, formasına ve armasına sonuna kadar sadık. Onlarla gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öğüdücü, kamuoyunda yer alan Mağazacılık AŞ'nin zarar ettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Galatasaray Mağazacılık'ın bilançosu içinde, Galatasaray logosuyla sattığımız her ürün için bir isim hakkı ödüyoruz. Bu bedel, her sene 8-10 milyon lira arasında değişiyor. Geçen sene de kulübe ve Sportif AŞ'ye ödedik. Geçen sene maliyeye beyan ettiğimiz gelir tablomuzda kar açıkladık. Geçen sene şampiyon olan Beşiktaş'ın mali genel kurulunda net cirosu, 69,5 milyon lira. Buna rağmen satılan malın maliyeti 4 milyon lira. 3 milyon lira kar açıkladıklarını söylüyorlar. Biz en kötü sezonumuzda 89,5 milyon lira ciro yaptık. Buna rağmen mal maliyetimiz 46 milyon lira. Bu durumda 45 milyon lira kar etmiş oluyoruz. Galatasaray'ın reel olarak bir zararı yok."



Tudor: "Formamız her zamanki gibi çok güzel"

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor ise formayı çok beğendiğini belirtti.

Sarı-kırmızılı kulübün geçmişinin başarılarla dolu olduğunu dile getiren Hırvat teknik adam, "Formamız her zamanki gibi çok güzel. Armamız, en önemli şey. Herkesin ve her şeyin üstünde. Göstereceğimiz performansla bu armayı onurlandırmamız lazım. Bundan önce yapılanlar ortada. Bizim de mutlaka bu mükemmel tarihi taçlandırmamız lazım. Futbolda kötü zamanlar olabiliyor. Bizim gibi üst düzey camiaların bu kötü zamanları kısa sürede atlatıp, eski zamanlarına dönmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.