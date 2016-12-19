Galatasaray'da büyük şok! Sezonu kapattı...

Galatasaray'da 2-2 biten Osmanlıspor deplasmanında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Serdar Aziz'in yapılan kontrollerin ardından sezonu kapattığı öğrenildi.

Bugün çekilen MR sonrasında Serdar Aziz'in arka çapraz bağlarının koptuğu ve sezonu kapattığı ortaya çıktı.



Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre; sert bir zeminin neden olabileceği ve genelde futbolcular değil, basketbol ve voleybolcularda görüldüğü belirtilen bu sakatlık Galatasaray'daki zemine olan tepkiyi bir kez daha artırdı.



Yöneticiler, hakem Hüseyin Göcek'e tepki gösterirken Serdar Aziz'in, 2016-2017 sezonunu kapattığı ortaya çıktı



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