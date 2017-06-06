Türkiye’nin Makedonya ile oynadığı hazırlık maçının dönüşünde Arda Turan’ın saldırısına uğrayan Bilal Meşe harekete geçiyor. Meşe, "Olayın 15 tanığı var. Onlar da mahkemede şahit olacaklarını söylediler. Dönüşte hemen Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağım" dedi.

Türkiye'nin 2018 Dünya Kupası Elemeleri sürecinde Makedonya ile oynadığı maç sonrası uçakta skandal bir olay yaşandı. Milli futbolcu Arda Turan, prim krizinde yazdığı yazılar nedeniyle gazeteci Bilal Meşe'ye saldırdı. Sözlü ve fiziki olarak deneyimli gazeteciye saldıran Arda Turan'ı uçaktaki diğer gazeteciler ve futbolcular zorlukla sakinleştirdi.



Bilal Meşe, Arda Turan'ı mahkemeye verecek mi?



Arda Turan'ın prim krizi sürecinde Bilal Meşe'nin yazdığı yazılara sinirlendiği ve uçakta yanına giderek, fiziki müdahalede bulunduğu öğrenildi. Yıldız futbolcunun, 'Sen nasıl yalan yanlış şeyler yazarsın, aileme hakaret edersin' diyerek küfür ve hakaret ettiği belirtildi.



Bilal Meşe'nin ise Arda Turan'ın sözlerine karşılık, 'Beni yazmadığım şeylerle itham etme. Ben onları yazmadım'şeklinde yanıt verdiği öğrenildi.



Yaşanan olay sonrası FutbolArena'nın edindiği bilgilere göre Bilal Meşe'nin Arda Turan'ı mahkemeye vereceği öğrenildi.



BİLAL MEŞE, DHA'YA KONUŞTU



Milli Takım kafilesi ile gazetecileri taşıyan ve Üsküp'ten Trieste'ye giden uçakta, Ay-Yıldızlı Takımın Kaptanı Arda Turan tarafından fiziksel saldıraya uğrayan; boğazı sıkılan ve galiz küfürlere hedef olan gazeteci Bilal Meşe yaşadıklarını kendisini telefonla arayan Doğan Haber Ajansı'na şöyle anlattı:



KEMERİM BAĞLIYDI VE BAĞIRDI, "BİLAL MEEEEEŞEEE" DİYE...



"Uçağa bindik. 12-A'da oturuyordum. Uçak motorlarını çalıştırdı ve kemerimi henüz bağlamıştım ki birden yanımda Bilal Meşeeee diyen bağıran Arda'yı gördüm. Önce şaka yapıyor zannettim. Ancak bir-iki saniye sonra "Ben adamın....aaaaaa......kkkk..ulan" diye bağırarak yüzünde garip bir ifade gördüğüm Milli Takım'ın Kaptanı ile karşı karşıya kalmıştım. Şoktaydım. O hala ana avrat, din iman küfürlere devam ediyordu. Birden yanımıza önce fotomuhabirimiz Vedat Danacı geldi. Ne yapıyorsun Arda deyip onu sakinleştirmeye çalıştı. Bu arada salldığı bir yumruk boşa gitti. Aslında Vedat tuttuğu için yumruk boşa gitti. Hadise devam ederken Milli Takım antrenörü Levent Şahin hadiseye müdahale etti. Birde koruma vardı. Onu sakinleştirmeye çalışan. Korumayada ağzına geleni söyledi. hatta sen kim olursun olun gibisinden laflar etti. Ben bu olaylar sürerken elimi arkaya doğru götürdüm ve hiçbir biçimde kendisine müdahele etmedim. Fatih Terim iyi ki arkaya gelmedi yoksa bu durumda, daha kötü şeyler de olabilirdi diye düşünüyorum. Bence gelmediği iyi oldu."



"CUMHURİYET SAVCILIĞINA ŞUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM"



Bilal Meşe, olayın şokundan hala kurtulamadığını, 40 yılı aşkın meslek hayatında ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını ifade ederek, "Şu anda İstanbul'a dönmeyi düşünüyorum. Kalsam da Milli takım antrenmanlarına katılmayacağım zaten. Medya kuruluşlarındaki diğer arkadaşlarım da bir karar almak üzere olduklarını söylediler. Arda bana 'seni bu uçağa alanın...' diyerek ağıza alınmayacak küfürer savurduğu insanlar TFF Başkanı Yıldırım demrören ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim. Sabah erkenden gazete patronum Sayın Yıldırım Demirören aradı ve sakin olmamı söyledi. Olayın 15 tanığı var. Onlar da mahkemede şahit olacaklarını söylediler. Dönüşte hemen Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağım." diye konuştu.



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