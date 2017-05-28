Beşiktaşlı taraftarlar, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kilis ve Şanlıurfa'da konvoy oluşturup kutlama yaptı

Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor’a konuk olan Beşiktaş, rakibini 4-0 yenerek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğu garantilemesi Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis ve Malatya'daki siyah-beyazlı taraftarlar tarafından kutlandı.

Adıyaman'da Beşiktaşlı taraftarlar maçın son düdüğünün çalınmasının ardından büyük sevinç yaşadı. Meşaleler yakan ve "Şampiyon Beşiktaş" şeklinde tezahürat yapan taraftarlar, Sümer Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Beşiktaş'ın şampiyonluğunu birçok taraftar, araçlarıyla konvoya katılıp korna çalarak ve takımlarının bayraklarını sallayarak kutladı.

Onlarca araçtan oluşan konvoyla Harıkçı, Gölebatmaz caddelerinde tur atan siyah-beyazlı taraftarlar takımları lehine tezahüratlarda bulundu.



Kahramanmaraş'ta kutlama

Kahramanmaraş’ta maçın bitişinin ardından Kahramanmaraş'taki siyah beyazlı taraftarlar şehir merkezlerinde konvoy yaparak şampiyonluklarını kutladı.



Malatya'da kutlama

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın şampiyonluğunu ilan etmesi, siyah-beyazlı taraftarlarca Malatya'da coşkuyla kutlandı.

Maçın bitiş düdüğüyle kent merkezindeki Kapalı Çarşı'da toplanan çok sayıda siyah-beyazlı taraftar, ellerinde Beşiktaş flamaları ve atkılarıyla kutlama yaptı.

Meşale yakan ve "Şampiyon Beşiktaş" tezahüratları yapan taraftarlar, daha sonra yürüyüşe geçti. Çok sayıda aracın konvoy oluşturduğu kutlamalarda, taraftarlar yoğun güvenlik önlemleri altında Kanalboyuna kadar yürüdü. Kutlamalara araçlarıyla katılanlar ise kutlamalara korna çalarak destek verdi.

Kutlamalara, kadın ve erkeklerin yanı sıra bazı aileler de çocuklarıyla katıldı.



Şanlıurfa'da kutlama

Şanlıurfa'da Beşiktaş taraftarları takımlarının şampiyonluğunu kutladı.

Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Ali Şelli Parkı'nda toplanan Beşiktaşlı taraftarlar, yanlarında getirdikleri bayraklarla takımlarının şampiyonluğunu kutladı.

Takımlarının marşlarını okuyan taraftarlar, buradan Rabia Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada takımlarına tezahüratlarda bulunan taraftarlar, araçlarıyla da Atatürk Bulvarı'nda uzun konvoylar oluşturdu.



Kilis'te kutlama

Kilis’te maçın bitişinin ardından siyah beyazlı taraftarlar, Kilis 7 Aralık Üniversitesi önünde bir araya gelerek şampiyonluklarını kutladı.

"Şampiyon Beşiktaş" tezahüratları yapan taraftarlar, üniversite önünden konvoy oluşturarak şehir merkezide şampiyonluk turu attı.