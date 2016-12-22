Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Bahçeli'den açıklama
Bahçeli'den açıklama
Vatan Partisi'nden açıklama
Vatan Partisi'nden açıklama
İşte IŞİD'in bombalı araçlarının fotoğrafları
İşte IŞİD'in bombalı araçlarının fotoğrafları

Gaziantepspor kafilesini taşıyan otobüs kar nedeniyle yolda mahsur kaldı

Deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Gaziantepspor kafilesi, kentte etkili olan kar yağışı sonucu uçuşların iptal olması nedeniyle havalimanını kullanamayınca çıktıkları TAG Otoyolu'nda mahsur kaldı

Gaziantepspor kafilesini taşıyan otobüs kar nedeniyle yolda mahsur kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 24 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak Gaziantepspor, kar yağışı nedeniyle hava yolunu kullanamayınca, İstanbul'a gitmek üzere çıktığı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda mahsur kaldı

Alınan bilgiye göre, hava muhalefeti nedeniyle yola erken çıkma kararı alan Gaziantep ekibi, İstanbul'a gitmek için öncelikle Gaziantep Havalimanı'nı tercih etti. Ancak kar yağışı nedeniyle uçak seferlerinin iptal edildiğini öğrenen kırmızı-siyahlılar, kara yoluyla Adana'ya, Şakirpaşa Havalimanı'nı kullanarak da İstanbul'a gitmeyi planladı. 

Gaziantepsporluları taşıyan otobüsün kar nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı TAG Otoyolu'nda mahsur kaldığı öğrenildi.

İçerisinde futbolcularla teknik heyetin bulunduğu otobüsün, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen karla mücadele çalışmalarının ardından yola devam etmesi bekleniyor. 


Kaynak: AA
Etiketler; #Gaziantepspor #mahsur kaldı
banner863
Önceki Haber
Valilik açıkladı: Yakalandı, tutuklandı
Sonraki Haber
Yaz saati uygulamasyla ilgili çarpıcı araştırma
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.