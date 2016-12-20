Gaziantepspor Larsson'un sözleşmesini fesh etti

Gaziantepspor'un İsveçli oyuncusu Daniel Larsson ülkesinin basınına yaptığı açıklamada Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu ve savaşın bu ülkeye zarar verebileceğini düşünmediğini söyledi. Maaşlarının zamanında yatırılmadığından da şikayet eden Larsson'un sözleşmesi bu açıklamadan sonra fesh edildi.

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Gaziantepspor'un 29 yaşındaki İsveçli oyuncusu Daniel Larsson, ülkesinin basınına Türkiye'de yaşanan olaylarla ilgili konuştu. Gaziantepspor'dan önce İsveç'te Malmö ve Hacken'de, İspanya'da Granada ve Real Valladolid formaları giyen Daniel Larsson'un röportajında, Halep'e 1 saat uzaklıkta ve Suriye sınırındaki bir şehir olan Gaziantep'te yaşadığı hatırlatıldı.



'"TÜRKiYE, ÇOK BÜYÜK VE ÇOK GÜÇLÜ"

Türkiye'deki terör olayları ve Suriye'de yaşanan savaş ile ilgili gelen soruya Daniel Larsson, "Türkiye, çok büyük ve çok güçlü bir ülke. Savaşın bu ülkeye zarar verebileceğini düşünmüyorum. Ancak, her gün bazı şanssız olaylar yaşanıyor ve biz de evimizden çıkmıyoruz. Gaziantep'te evde kalmak en güvenlisi ve biz de bu en iyi planı uyguluyoruz." cevabını verdi.



"EN BÜYÜK SIKINTI MAAŞ"

Daniel Larsson'a dayandırılarak Gaziantepspor'dan yabancı oyuncuların ayrılmak istediklerini, bunun nedeninin yaşanan olaylar değil, maaşların hiçbir zaman gününde yatırılmaması olarak gösterildi.



GAZİANTEPSPOR DUYURDU

Bu röportajın ardından kısa bir süre sonra Gaziantepspor oyuncunun sözleşmesini fesh ettiğini açıkladı. Gaziantepspor resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada: "Kulübümüz ile Profesyonel Futbolcumuz Daniel Larsson’un 31 Mayıs 2017 tarihine kadar olan sözleşmesi karşılıklı mutabakata varılarak fesh edilmiştir. Kendisine kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.