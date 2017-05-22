"Bütün hakim ve savcılar incelendi"
CHP'den Fikri Sağlar kararı
CHP'den Fikri Sağlar kararı
FETÖ'nün TSK'daki
FETÖ'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına operasyon
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı

“Gaziantepspor'un tekrar başaracağına inanıyorum“

"Destek olmadığında, insanların inanmadıkları zamanlarda başarı sadece hayal olarak kalıyor"

“Gaziantepspor'un tekrar başaracağına inanıyorum“

 Spor Toto Süper Lig'ten düşmesi kesinleşen Gaziantepspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, kırmızı-siyahlı ekibin gelecek sezon Süper Lig'e geri döneceğine inandığını belirtti.

Uygun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazen bir şeyin çok istenmesine rağmen gerçekleşmediğini savundu.

Teknik direktörlük hayatında 5 takımı düşme potasından alıp kümede tutmayı başardığını anlatan Uygun, "Sonraki sezonlarda ise UEFA Avrupa Ligi ya da Şampiyonlar Ligi'ne gitmek nasip oldu. Buraya geldiğimizde en çok seyircime, takımın önde gelenlerine ve futbolcularıma güvenmiştim.  Destek olmadığında, insanların inanmadıkları zamanlarda başarı sadece hayal olarak kalıyor.  Hakem hatalarını saymama gerek yok 2 metre ofsaytı göremeyen, penaltılarımızı veremeyenlerle birlikte futbolcumuzun intihar etmesi açıkçası anlatılamayacak kadar vahim bir olaydı." ifadelerini kullandı. 

Tekrar Süper Lig'e dönmek için tüm şehrin birlikte hareket etmesi gerektiğine dikkati çeken Uygun, şunları kaydetti:
"İnananlar inandıklarını başarmıştır.  Gaziantepspor'un tekrar yeni sezonda başaracağına inanıyorum. Allah, Gaziantepspor'a ve diğer düşen takımlara en kısa sürede tekrar Süper Lig'e çıkmayı nasip eylesin."


Kaynak: AA
Etiketler; #UEFA #teknik direktörlük #spor toto süper lig #sosyal medya hesabı #Gaziantepspor #Bülent Uygun
banner863
Önceki Haber
Avrupa borsaları İngiltere dışında düşüşle kapandı
Sonraki Haber
Avrupa şampiyonu Fenerbahçe, basınla buluştu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.