"Destek olmadığında, insanların inanmadıkları zamanlarda başarı sadece hayal olarak kalıyor"

Spor Toto Süper Lig'ten düşmesi kesinleşen Gaziantepspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, kırmızı-siyahlı ekibin gelecek sezon Süper Lig'e geri döneceğine inandığını belirtti.



Uygun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazen bir şeyin çok istenmesine rağmen gerçekleşmediğini savundu.



Teknik direktörlük hayatında 5 takımı düşme potasından alıp kümede tutmayı başardığını anlatan Uygun, "Sonraki sezonlarda ise UEFA Avrupa Ligi ya da Şampiyonlar Ligi'ne gitmek nasip oldu. Buraya geldiğimizde en çok seyircime, takımın önde gelenlerine ve futbolcularıma güvenmiştim. Destek olmadığında, insanların inanmadıkları zamanlarda başarı sadece hayal olarak kalıyor. Hakem hatalarını saymama gerek yok 2 metre ofsaytı göremeyen, penaltılarımızı veremeyenlerle birlikte futbolcumuzun intihar etmesi açıkçası anlatılamayacak kadar vahim bir olaydı." ifadelerini kullandı.



Tekrar Süper Lig'e dönmek için tüm şehrin birlikte hareket etmesi gerektiğine dikkati çeken Uygun, şunları kaydetti:

"İnananlar inandıklarını başarmıştır. Gaziantepspor'un tekrar yeni sezonda başaracağına inanıyorum. Allah, Gaziantepspor'a ve diğer düşen takımlara en kısa sürede tekrar Süper Lig'e çıkmayı nasip eylesin."