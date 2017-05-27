Spor Toto Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen Gaziantepspor'da bazı taraftarlar, kulüp yönetimine tepki gösterdi.

Spor Toto Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen Gaziantepspor'da bazı taraftarlar, kulüp yönetimini protesto etti.



Kıryakayak Parkı'nda toplanan ve ellerinde "Fransız yapamadı Kızıl yaptı", "Kızıl istifa" yazılı dövizler taşıyan taraftarlar bir süre slogan attı.



Grup adına açıklama yapan Batuhan Özdöver, Gaziantepspor'un 27 yıl süren Süper Lig macerasının sonlanmasından büyük üzüntü duyduklarını söyledi.



Yönetimin uyguladığı yanlış politikalar nedeniyle takımın şehirden soyutlandığını savunan Özdöver, "Yıllardır olumlu hiçbir faaliyeti olmayan yönetimin, yarın oynanacak Beşiktaş maçında taraftarının boynunu öne eğdirmesi bardağı taşıran son damla olmuştur. Gaziantepspor'un içinde bulunduğu durum bizleri üzmektedir. Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl ve yöneticileri istifaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Polisin park etrafında önlem aldığı açıklamanın ardından gruptakiler olaysız dağıldı.

