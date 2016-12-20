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Gaziantepspor’da Larsson’la yollar ayrıldı

Gaziantepspor, İsveçli oyuncusu Daniel Larsson ile yollarını ayırdı.

Gaziantepspor’da Larsson’la yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor’da devre arası transfer dönemi öncesi takımda ilk yolcu belli oldu. Kırmızı-siyahlı ekipte yeni sezonda bekleneni veremeyen İsveçli sol kanat oyuncusu Daniel Larsson ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.
Gaziantepspor’un internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Daniel Larsson’un 31 Mayıs 2017 tarihine kadar olan sözleşmesi karşılıklı mutabakata varılarak feshedilmiştir. Kendisine kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz” denildi.
Gaziantepspor’a geldiği ilk yılında 36 maçta forma giyen Larsson oynadığı bu maçlarda biri Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 5 gol kaydetti. İsveçli sol kanat oyuncusu 2016-2017 sezonunda beklenin aksine uzak bir görüntü sergiledi. Ligde şu ana kadar 16 maça çıkan İsveçli oyuncu bu maçlarda ise gol atma başarısı gösteremedi. 29 yaşındaki oyuncu son olarak Gaziantepspor’un ligde oynadığı kader maçlarında kaçırdığı kritik gollerle yerel medya ve taraftarların büyük tepkisini çekti.


Kaynak: İHA
Etiketler; #Daniel Larsson #Gaziantepspor #spor toto süper lig
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