Bursaspor'un ligin son haftasında Trabzonspor ile oynadığı maçta teknik sorumlu olarak takımın başında sahaya çıkan Mustafa Er, 2003-2004 sezonunda futbolcu olarak görev yaptığı yeşil-beyazlı takımda yaşadığı küme düşme üzüntüsünü bu kez hem kendi hem de camia yaşamadı.

Bursaspor Teknik Sorumlusu Mustafa Er, yeşil-beyazlı takımda futbolculuğu döneminde 13 sezon önce yaşadığı ligden düşme üzüntüsünü bu kez teknik adam olarak camiaya yaşatmadı.



Genç teknik adam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğma, büyüme Bursalı olduğunu, 10 yaşında Bursaspor Kulübünün altyapısında futbola başladığını söyledi.



Yeşil-beyazlı kulüpte 8-9 yıl altyapının bütün kategorilerinde oynadığını, burada çeşitli başarılara imza attıklarını belirten Er, ardından dönemin teknik direktörü Sakıp Özberk tarafından A takıma alındığını anlattı.



Er, A takıma yükseldiği ilk sezonda 8-9 maçta forma giyerek profesyonel futbolculuk kariyerinin de bu şekilde başladığını vurgulayarak, "A takımda 5 yıl geçirdim. Daha sonra Konyaspor, Denizlispor, Ankaragücü, en son da BUGSAŞ'ta futbolu bıraktım." dedi.



Aktif futbolculuk yaşantısına son verdikten sonra antrenörlük diplomasını aldığını ifade eden Er, "Allah ilk antrenörlüğü de burada nasip etti. Geçen sezon başı Bursaspor'da altyapıda antrenörlüğe başladım. 1,5 yıl altyapı antrenörlüğü yaptım. Bu sene ocak ayında Mutlu Topçu'nun yardımcısı olarak A takıma geçtim. Mutlu hocadan sonra da Adnan Örnek ile çalıştım." diye konuştu.



"Duygu olarak ayağa kalkmamız gerekiyordu"



Ligin 33. haftasında Bursaspor'un Gençlerbirliği'ne sahasında 2-1 mağlup olmasının ardından teknik direktör Adnan Örnek'in görevinden istifa ettiğini hatırlatan Er, ligin son haftasında deplasmandaki Trabzonspor maçında kendisinin takımın başında sahaya çıktığını belirtti.



Kendilerine zor bir görevin tebliğ edildiğini anlatan Er, "Başkan ve yönetim kurulu bize inandı, güvendi ve bu görevi verdi. Kendilerine teşekkür ediyorum.



Oyuncularla yaptığımız toplantıda kendilerine ilk söylediğim şey; '1 haftalık süre var. Bizim en önemli şeyimiz, mental, psikolojiydi. Duygu olarak ayağa kalkmamız gerekiyordu.' oldu." ifadelerini kullandı.



"Trabzonspor maçını Ordu'da kazandık"



Er, önemli Trabzonspor maçı öncesinde takımı Ordu'ya götürme kararı aldıklarını ve burada yaptıkları kampın çok verimli geçtiğini dile getirdi.



Takım halinde Ordu'da ayağa kalktıklarını ve Trabzon'dan galip gelerek takımın ligde kalacağına inandıklarını ifade eden Er, şöyle devam etti:



"Takımıma inanıyordum. Oyuncuların gözlerinde o ışığı gördük. Biz sadece kendi maçımıza odaklanacaktık. Rize maçının kesinlikle konuşulmasını yasakladık. Hocalar, futbolcular, personele 'Devre arasında girdiğimizde bile kimse Rize maçını sormayacak. Biz maçımızı kazacağız ve ligde kalacağız. Rize'nin ne yaptığının hiçbir önemi yoktu bizim için' dedik. Kimse de Rize maçını sormadı. Allah'a şükür kazandık."



"Hak ederek kazandık"



Mustafa Er, Trabzonspor maçının ardından bazı kesimlerin alınan galibiyeti karalamaya çalıştıklarını söyledi.



Trabzonspor ve Çaykur Rizespor ile karşılaşan Aytemiz Alanyaspor'un ligde hiçbir iddialarının kalmadığını anımsatan Er, "Oyuncular tatil moduna giriyorlar. Ama bizim tatil modumuz yoktu. 90 dakika aynı ciddiyet, potansiyelle, konsantrasyonla devam etmemiz gerekiyordu. Trabzonspor'un oyundan düşeceğini bekliyorduk ve nitekim de öyle oldu. Ona göre bir strateji belirlemiştik. Hak ederek kazandık." değerlendirmesini yaptı.



İki zorlu maçta da kulübede



Teknik sorumlu Er, Bursaspor'da futbolculuğu döneminde 2003-2004 sezonunda küme düşme üzüntüsü yaşadığını anımsattı.



O dönem ligin son haftasında Sakarya'da Samsunspor ile oynanan ve 1-0 kazanmalarına karşın küme düştükleri maçta yedek kulübesinde olduğunu belirten Er, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Maalesef hayat böyle bir şey. Her iki maçta da kulübedeydim. Birinde oyuncu olarak ligden düşerken, diğerinde teknik sorumlu olarak ligde kaldık.

Bursaspor takımında küme düşme üzüntüsü yaşadım. O zaman futbolcuydum. Çok acı. Ben o acıyı, duyguyu çok iyi bildiğim için benim için bir anlamda da avantajdı. Neyle karşılayacağınızı, neler olabileceğini hepsini iyi biliyordum. Buna karşın biz oyuncularımıza 'olumsuzlukların hepsini bir kenara bırakın' dedik. Bir hafta önce kimse olumsuz bir şey konuşmayacak' dedik. 'Ya kaybedersek, ya düşersek' böyle bir şey yok dedik. Biz hep net olduk. Biz Gençlerbirliği maçında 90+4'de ikinci golü yedik. Aslında o an hepimiz küme düştüğümüzü düşündük. Çünkü şehirde inanılmaz bir yıkım oldu. Şimdi dönüp baktığımız zaman belki o golün hayırlı olduğunu düşünüyorum. Belki o maç berabere bitseydi biz Trabzon'a belki beraberlik için gidecektik."



Er, Trabzon'da 1-0 geriye düştüklerinde aklına hiç kötü bir şey getirmediğini, ekip olarak sadece kazanacaklarına inandıklarını ifade etti.



Antrenörlükte ikinci yılını yaşadığını aktaran Er, "Sadece bir maç teknik adam olarak görev yaptım. İşimi yaptım. Şu an ben arka planda olmak istiyorum. Emekleme dönemindeyim, öğreniyorum. Kariyer planlamamda bu iş var, teknik adamlık. Öğreneceğiz. Kimlerle çalışırsak, çalışalım onlardan bir şeyler kazanacağız. Kendimiz bir şeyler üreteceğiz. Devam edeceğim. Sabırlı, sadece ve sadece başarıya odaklı bir şekilde devam edeceğim." şeklinde konuştu.



İlk öncelikli hedefinin, ilerleyen süreçte Bursaspor'da teknik adamlık olduğunu vurgulayan Er, Bursaspor'da büyük başarılar elde etmek istediğini sözlerine ekledi.