Karatede, 2018 Gençlik Olimpiyatları'nda Türkiye adına mücadele edecek aday sporcuların belirleneceği seçmeler tamamlandı.

Arjantin'in ev sahipliğini yapacağı 2018 Gençlik Olimpiyatları'nda karatede Türk Milli Takımını oluşturacak aday sporcuların belirleneceği, seçmeler İstanbul'da tamamlandı.



Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen müsabakalarda, milli takım teknik kurulu tarafından seçilerek dereceye giren isimler olimpiyatlar için ilk adımı attı.



Büyükçekmece'deki Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda düzenlenen sporcu belirleme müsabakalarında 23 ilden 120 kız, 179 erkek toplam 299 sporcu yer aldı. Müsabakalar sonunda, Gençlik Olimpiyatları öncesi 1-2 Temmuz'da Hırvatistan'da düzenlenecek olan ve puan niteliği taşıyan Gençler Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli takım da belli oldu.







Çınar: "İlk olimpik heyecanı yaşayacağız"



Karatede Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Erkek Milli Takım Teknik Kurul Başkanı Cengiz Çınar, "Karate olimpiyatlara girdiği dönem itibarıyla ilk defa gençlik olimpiyatlarında da yarışacak. Öncesinde ise Hırvatistan'a gitmeye hazırlanıyoruz. Ayrıca üç puan müsabakamız daha olacak. Buralardan elde edilecek sonuçların ardından sporcularımız, başarılı oldukları takdirde Arjantin'deki Gençlik Olimpiyatları'nda ülkemizi doğrudan temsil etme hakkı kazanacak." ifadelerini kullandı.



Yeni Sporcuların milli takıma girdiğini aktaran Cengiz Çınar, "Seçmeler sonucunda kendisini gösteren yetenekli isimleri milli takıma çağırdık. Bu aşamadan sonra gerekli hazırlıklarımızı tamamlayarak 1-2 Temmuz'da Hırvatistan'da gerçekleştirilecek olan Gençler Dünya Kupası'nda elimizden gelenin en iyisini yaparak ülkemizi ve federasyonumuzu temsil etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.





Seçmeler sonucunda ilk sırada yer alan isimler şöyle:





Kızlar



48 kilo: Berra Nur Erkan



53 kilo: Damla Ocak



59 kilo: Kayra Sezgin



+59 kilo: Berat Ayla Yılmaz





Erkekler



55 kilo: Muhammet Emin Güntekin



61 kilo: Ekrem Altuner Yılmaz



68 kilo: Eren Akkurt



76 kilo: Enes Bulut



+76 kilo: Uğur Burak Özgündüz