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Genç kürekçiler Avrupa'da kürsüye çıktı

Aydın İnanç Şahin ve İsmail Ali Bekiroğlu'ndan oluşan iki tek ekibi, Avrupa Gençler Kürek Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Genç kürekçiler Avrupa'da kürsüye çıktı

Avrupa Gençler Kürek Şampiyonası'nda Aydın İnanç Şahin ve İsmail Ali Bekiroğlu'ndan oluşan iki tek ekibi, Türkiye'ye bronz madalya kazandırdı.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Krefeld şehrinde düzenlenen organizasyonda genç erkekler iki tek sınıfında 14 ekip madalya mücadelesi verdi.

Stefan Constantin Berariu ve Florin-Sorin Lehaci'nin oluşturduğu Romanya altın madalyaya ulaşırken, ikinciliği Pantelis Sotirakopoulos ve Athanasios Palaiopanos'un temsil ettiği Yunanistan elde etti.

Aydın İnanç Şahin ve İsmail Ali Bekiroğlu'ndan oluşan ay-yıldızlı ekip ise bronz madalyanın sahibi oldu.


Kaynak: AA
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