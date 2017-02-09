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Genç millilerin aday kadrosu açıklandı

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, 15 ve 17 Şubat'ta Slovakya ile hazırlık maçları yapacak

Genç millilerin aday kadrosu açıklandı

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Slovakya ile 15 ve 17 Şubat'ta Antalya'da yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular, 12 Şubat Pazar günü Antalya'da toplanacak.

Teknik direktör Mehmet Hacıoğlu yönetimindeki 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Berke Özer, Berkehan Biçer, Berkay Tekin, Egehan Gök (Altınordu), Eren Bilen, Sezer Taşkolu (Göztepe), Ramazan Emirhan Civelek, Ozan Muhammed Kabak, Bekir Melih Gökçimen, Abdussamed Karnuçu, Atalay Babacan, Yunus Akgün (Galatasaray), Berk Çetin (Borussia Mönchengladbach), Ercan Şirin (Gençlerbirliği), Hasan Ali Adıgüzel (Akhisar Belediyespor), Kerem Atakan Kesgin (Bucaspor), Fatih Bektaş (Fenerbahçe), Enes İslam İlkin (Samsunspor), Sefa Akgün (Trabzonspor), Malik Karaahmet (Eintracht Frankfurt).


Kaynak: AA
Etiketler; #slovakya #Hazırlık maçları #futbol #17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı
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