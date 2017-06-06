Profesyonelliğe son birkaç yıl içinde adım atmalarına rağmen Paris Saint-Germain'de Marquinhos ile Rabiot, Bayern Münih'te Coman ve Barcelona'da Digne, birçok kez kupa sevinci yaşadı

Avrupa futbolunun zirvesinde yer alan kulüplerinde forma giyen Marquinhos, Adrien Rabiot, Kingsley Coman ve Lucas Digne gibi bazı yetenekli futbolcular, birçok meslektaşlarının kariyeri boyunca elde edemediği kupa sayısına genç yaşlarında ulaştı.

Yeşil sahalarda profesyonelliğe son birkaç yıl içinde adım atmalarına rağmen Paris Saint-Germain (PSG), Bayern Münih ve Barcelona gibi Avrupa'nın gözde kulüplerinde forma giyen henüz 20'li yaşlarındaki bu yetenekler, gösterdikleri üstün performansla takımlarının başarısında pay sahibi olurken, elde edilen kupalarla da kariyerlerini parlatıyor.

Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) son yollardaki en başarılı takımlarından PSG'ye 2013 yılında transfer olan "Marquinhos" lakabıyla bilinen Brezilyalı Marcos Aoas Correa ile Fransız Adrien Rabiot, kulüp ve milli takımlarında elde ettikleri başarılarla kupaya doydu.



Kupa durağı PSG

Futbol kariyerine altyapısında forma giydiği Brezilya'nın Corinthians takımında başlayan Marquinhos, takımının alt yaş kategorilerinde gösterdiği üstün performansın ardından 2012 yılında profesyonel sözleşme imzaladı ve maçlarda süre almaya başladı. Aynı yılın Copa Libertadores finalinde Arjantin'in Boca Juniors takımını 3-1 yenen Brezilya temsilcisi şampiyonluğa ulaşırken, Marquinhos ise ilk kupasını elde etti.

Stoper mevkisinde oynamasına rağmen hızı ve tekniğiyle Avrupalı takımların dikkatini çeken Marquinhos, 2012-13 sezonunun ilk yarısında Roma'da kiralık olarak oynamasının ardından ara transfer döneminde 5,7 milyon avro bonservis bedeli karşılığında İtalya temsilcisi tarafından bonservisiyle kadroya katıldı.

İtalyan temsilcisinde 3 numaralı formayı giyen ve "Marcos" adıyla anılan Brezilyalı futbolcu, 30 maça çıkarak takımın en istikrarlı isimlerinden biri haline gelirken, İtalya Kupası'nda ise final görmesine rağmen kupaya uzanamadı.



Bonservisine servet ödendi

Genç yaşına rağmen gösterdiği üstün performansla PSG'nin dikkatini çeken Marquinhos, 2013-14 sezonunda henüz 19 yaşındayken 31,4 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Fransa temsilcisine transfer oldu.

Fransa temsilcisinde kısa sürede ilk 11'in vazgeçilmez oyuncusu haline gelen Brezilyalı savunmacı, bugüne kadar 161 maçta forma giydi ve 13 kez ağları sarstı. Marquinhos bu süre zarfında 3'er lig şampiyonluğu ve Fransa Kupası, 4 Lig Kupası ve 2 Süper Kupa kaldırarak önemli bir başarıya imza attı.

Milli takım kariyeri de zirvede geçen Marquinhos, Brezilya'nın alt yaş takımlarıyla Güney Amerika Şampiyonası ve Toulon Turnuvası'nda şampiyonluk yaşarken, Brezilya ile 2016 Rio Olimpiyatları'nda altın madalyaya uzandı. Bu başarılarının ardından Brezilyalı genç yetenek, henüz 23 yaşında olmasına rağmen 16 kez kupa sevinci yaşadı.



Altyapıdan geldi, kendini kanıtladı

Orta saha bölgesinde forma giyen Rabiot ise 2013-14'te yarım sezon kiralık olarak forma giydiği Toulouse dışında futbol hayatına altyapıdan itibaren PSG'de devam ediyor.

Her sezon performansını yükselterek PSG'de ilk 11'in vazgeçilmez oyuncusu haline gelen 22 yaşındaki futbolcu, çıktığı 157 karşılaşmada 17 gol ve 8 asiste imza attı.

Fransa Milli Takımı'nda da 3 maça çıkan Adrien Rabiot, PSG'de 4 lig şampiyonluğu, 3 Fransa Kupası, 2 Süper Kupa ile 4 Lig Kupası kazandı ve profesyonel futbol hayatında kupa sayısını şimdiden 13'e çıkardı.



Coman 5 şampiyonluk yaşadı

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Kingsley Coman, henüz 20 yaşında olmasına rağmen kariyerinde 5 kez lig şampiyonluğu sevinci yaşarken, toplamda ise 11 kupa kaldırdı.

Futbola Paris Saint-Germain (PSG) altyapısında başlayan Fransız oyuncu, kariyerindeki iki lig şampiyonluğu, birer Lig Kupası ile Süper Kupa kaldırma başarısını profesyonel sözleşme imzaladığı kulübünde 2012-14 sezonları arasında yaşadı.

PSG ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeteneği ve hızı ile Juventus'un dikkatini çeken Coman, İtalya temsilcisi ile sözleşme imzaladı. Fransız futbolcu, siyah-beyazlı takımda ilk sezonunu 3 kupayla (lig, İtalya Kupası ile Süper Kupa) kapatırken, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ise final turunda veda etti.

Juventus tarafından 2015-16 sezonunun başında Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 2 sezon boyunca 7 milyon avro karşılığında kiralanan Fransız kanat oyuncusu, başarılarına ara vermeden bu kulüpte de devam etti.

Arjen Robben'in sakatlıkla boğuştuğu dönemlerde aldığı süreleri iyi kullanarak gelecek vaat eden genç futbolcular arasına giren Kingsley Coman, iki yıl içinde Bavyera temsilcisinde 60 maçta 8 gol ve 13 asiste imza attı.

Kiralama süresinin sona ermesinin ardından 21 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Bayern Münih'in kadrosuna kattığı Coman, Alman kulübünde iki lig, birer Almanya Kupası ve Süper Kupa elde etti.

Kingsley Coman, Fransa Milli Takımı'na da seçilerek 11 maçta 1 gollük performans sergiledi.



Digne 10 kupa kaldırdı

Profesyonel futbol hayatına 2011'de Fransa'nın Lille takımında başlayan Lucas Digne, kariyerindeki çıkışı Marquinhos ve Rabiot gibi PSG'de yakaladı.

2013'te 15 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer olduğu Paris temsilcisinde 44 maça çıkan Digne, 2015-16 sezonunda kiralık olarak Roma'da forma giymesinin ardından sezon başında bu kez 16,5 milyon avro karşılığında Barcelona'nın kadrosuna geçti.

Sol bek mevkisinde oynayan Digne, Fransa'da oynadığı dönemde 2'şer lig şampiyonluğu ile Lig Kupası, 3 Süper Kupa ve 1 Fransa Kupası elde ederken, Barcelona'da ise geçen yıl Süper Kupa ve bu sezon İspanya Kral Kupası'nı kaldırarak 10 organizasyonda kupa kaldırdı.