Başkent ekibinde kart cezalısı Khalili, sakatlığı nedeniyle izin verilen Hopf ve tedavilerine devam edilen Serdar Gürler ile Aydın Karabulut, Bursaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Ümit Özat yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana koşuyla başlayan futbolcular, 5'e 2 top kapma oyununun ardından hız çalışması yaptı.



Başkent ekibinde kart cezalısı Abdul Rahman Khalili, sakatlığı nedeniyle izin verilen kaleci Johannes Hopf ve tedavilerine devam edilen Serdar Gürler ile Aydın Karabulut, Bursaspor'a karşı forma giyemeyecek. Dün yapılan idmanda sakatlanan ve MR'ı çekilen Tokelo Anthony Rantie'nin durumu ise maç saatinde netleşecek.



Gençlerbirliği ile Bursaspor arasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yarın oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.



73. randevu



Gençlerbirliği, Bursaspor ile yarın 73. kez karşı karşıya gelecek.



Başkent temsilcisi, 72 maçın 21'ini kazanırken, 29 karşılaşmada mağlup oldu. Rakipler arasında oynanan 22 maç beraberlikle tamamlanırken kırmızı-siyahlılar, 87 gol attı, 109 gol yedi.



Kırmızı-siyahlılar, yeşil-beyazlı rakipleriyle ligde 67 kez puan mücadelesine çıktı. Başkent ekibi 20 karşılaşmada 3, 21 maç sonucunda ise 1 puan hanesine yazdırdı. Bursaspor'a 26 lig maçında kaybeden kırmızı-siyahlılar, 80 gol attı, kalesinde 101 gol gördü.



Gençlerbirliği, Bursa ile deplasmanda oynadığı 33 lig maçının sadece 5'inde galip gelen taraf olabildi. Kırmızı-siyahlılar 11 maçta 1 puanla Ankara'ya dönerken, 17 kez rakibine Bursa'da yenildi. Bursaspor'a evinde 34 gol atan Gençlerbirliği, 58 kez kalesinden topu çıkardı.

