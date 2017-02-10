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Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç AA Editör Masası'nın konuğu

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, "Biz hiçbir zaman ikna odaları kuranlar olmadık, hiçbir zaman da bunu yapmayacağız. Biz her zaman özgürlüklerden, demokrasiden yana olduk." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç AA Editör Masası'nın konuğu

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Kılıç, "Biz hiçbir zaman ikna odaları kuranlar olmadık, hiçbir zaman da bunu yapmayacağız. Biz her zaman özgürlüklerden, demokrasiden yana olduk." dedi.

"Her konuda gencimize güveniyoruz"

Seçilme yaşının 18'e indirilmesi çalışmasını da değerlendiren Kılıç, "Gençler, 'evet bizim de burada hakkımız var' diyor. Bu hak illa her zaman kullanılacak diye bir şey yok. Bu hakkın demokrasi çerçevesinde sizde olması dahi size bir güç verir. Dünya üzerinde 57 ülkede seçilme yaşı 18, Türkiye'de neden olmasın. Biz gencimize mi güvenmeyeceğiz. Her konuda gencimize güveniyoruz."ifadelerini kullandı.

Etiketler; #Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç #Anadolu Ajansı #aa editör masası #Akif Çağatay Kılıç
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