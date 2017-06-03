Samsun'da başlayan organizasyona, 72 oyuncu katılıyor. Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ağaoğlu: "Olimpiyatlara ve profesyonel Avrupa turuna bir oyuncu gidecekse o artık Samsun'da yetişecek. Yani 2020 olimpiyatlarına giden yol, Türkiye'de Samsun'dan geçiyor"

Türkiye Golf Federasyonunca (TGF) bu yıl 19'uncusu düzenlenen TGF Federasyon Kupası, Samsun'da başladı.



Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübünde yapılan organizasyona, federasyon başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da aralarında bulunduğu 72 oyuncu katılıyor.



İki gün sürecek ve 36 çukurda oynanacak turnuvada, erkek ve kadın golfçüler, "A" ve "B" olmak üzere iki kategoride mücadele edecek. İki raundun ardından ise şampiyonlar belirlenecek.



Geçen yıl yine Samsun'da yapılan turnuvada 67 vuruşla Taurus Golf Kulübünden Fahir Telli birinciliği kazanmıştı.



Ağaoğlu, turnuva öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Samsun'un TGF'nin tüm resmi müsabakalarının oynanacağı bir merkez olduğunu söyledi.



Sahada 18 çukur yapılacağını, henüz 9 çukurun tamamlanmasına rağmen Türkiye'nin en iyi golf sahası olduğunu vurgulayan Ahmet Ağaoğlu, şöyle devam etti:



"Türkiye'nin halka açık tek sahası. Aynı zamanda uluslararası standartların hem mimari hem de zorluk olarak ortalamasının çok üzerinde bir saha. Bütün faaliyetleri burada yapmamızın sebebi, sahanın zorluğundan dolayı oyuncu yetiştirmede çok büyük avantaj sağlamasıdır. Olimpiyatlara ve profesyonel Avrupa turuna bir oyuncu gidecekse o artık Samsun'da yetişecek. Yani 2020 olimpiyatlarına giden yol, Türkiye'de Samsun'dan geçiyor. 5 sene önce belediyenin imkanı ile federasyona ve halka hizmet edecek bir sahayı hayal bile edemezdik. Bugün bu hayal gerçekleşmiş oluyor."



Bundan sonra ulusal müsabakaların yüzde 90'ının Samsun'da oynanacağını aktaran Ağaoğlu, hem spor adamı hem golfçü hem de federasyon başkanı olarak bundan son derece mutlu olduğunu kaydetti.



Ağaoğlu, TGF Federasyon Kupası'na 72 sporcu katıldığını belirterek, "Çünkü 9 çukur var ama 18 çukura tamamlandığında rahatlıkla 160 sporcu oynayabilecek hale gelecek. Ben de turnuvaya katılıyorum. Fazla bir beklentim yok ama yine de böyle ulusal ve resmi müsabakada yer almak benim açımdan büyük onur ve gurur vesilesi." diye konuştu.