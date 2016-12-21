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Görevine son verildi!

Görevine son verildi!
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Mönchengladbach, teknik direktör Andre Schubert ile yollarını ayırdı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Ekim 2015'te takımın başına geçen 45 yaşındaki Alman teknik direktör Schubert'in görevine son verildiği bildirildi.
 

Kaynak: DHA
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