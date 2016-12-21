Görevine son verildi!

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Mönchengladbach, teknik direktör Andre Schubert ile yollarını ayırdı.Kaynak: DHA
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Ekim 2015'te takımın başına geçen 45 yaşındaki Alman teknik direktör Schubert'in görevine son verildiği bildirildi.
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