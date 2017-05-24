"Farklı sistemler kullanarak sporcularımızı hazırlıyoruz. Sporcularımıza bilimsel açıdan da yaklaşmaya çalışıyoruz. Kendilerine farklı testleri uyguluyoruz. Eğer bu kamplardan istediğimiz sonucu alırsak hedeflerimize adım adım ulaşacağımızı düşünüyoruz"

Türkiye Görme Engelliler Yüzme Milli Takımı, eylül ayında Meksika'da gerçekleştirilecek dünya şampiyonasına madalya hedefiyle hazırlanıyor.

Ordu Durugöl Olimpik Yüzme Havuzu'nda kampa giren milli takım kafilesinde, minik, yıldız, genç ve büyükler kategorisinde erkek ve bayanlarda 28 sporcu yer alıyor. 5 antrenörün katıldığı kamp, 10 gün sürecek.

Milli Takımlar Teknik Direktörü Mahmut Karakollukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu anda 3 sporcularının dünya kotasını geçerek eylül ayında yapılacak dünya şampiyonasına katılma hakkı elde ettiğini belirtti.

Amaçlarının bu sayıyı temmuz ayında Almanya'da yapılacak kota yarışmasında 8'e çıkarmak olduğunu dile getiren Karakollukçu, bunun için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Karakollukçu, 10 gün sürecek kamp sonunda sporculardan istedikleri verimi almayı beklediklerini ifade ederek, "Bütün sporcularımız azimleriyle bizleri mutlu ediyor. Antrenörlerimizin özverili çalışmalarıyla tüm sporcularımız eksiklerini gidermeye gayret ediyor." dedi.

Dünya şampiyonasını çok önemsediklerini vurgulayan Karakollukçu, "Çünkü burada elde edeceğimiz başarıyla 2020 olimpiyatlarındaki kota sayılarımız belli olacak. Bunun için umutlu olduğumuz genç sporcularımız var. Özellikle genç sporcularımız bunun bilinciyle büyük çaba sarf ediyor. Hepsinin motivasyonu üst düzeyde." diye konuştu.

Karakollukçu, kendilerinin de göreve yeni başladığını ancak kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri belirlediklerini kaydederek, "Farklı sistemler kullanarak sporcularımızı hazırlıyoruz. Sporcularımıza bilimsel açıdan da yaklaşmaya çalışıyoruz. Kendilerine farklı testleri uyguluyoruz. Eğer bu kamplardan istediğimiz sonucu alırsak hedeflerimize adım adım ulaşacağımızı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Karakollukçu, sporcu sayılarının diğer branşlara oranla çok düşük olduğunu aktararak, "Buradaki 28 sporcumuz değişik görme açılarına sahip. Bu sayıda elbette yeterli değil. Bununla ilgili projelerimiz var. Amacımız bu sayıyı 200 civarlarına çıkarmak. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.



Fatma Nur: "İnşallah bayrağımızı dalgalandıracağız"

Milli yüzücü Fatma Nur Baki ise eylül ayında yapılacak dünya şampiyonasına kota alan 3 sporcudan biri olduğunu dile getirerek, Ordu kampının çok güzel başladığını söyledi.

Antrenmanların oldukça verimli geçtiğini aktaran Fatma Nur, "Dünya şampiyonasında madalya hedefliyoruz. Her şey ülkemiz için. İnşallah bayrağımızı dalgalandıracağız." diye konuştu.

Yüzme sporuna hobi olarak başladığını, daha sonra yarışmalara katıldığını anlatan Fatma Nur, "2011 yılındaki ilk katıldığım yarışlarda kelebek ve serbestte derece elde etmeyi başarmıştım. O gün bu gündür yüzme sporuyla daha yakından ilgileniyorum." şeklinde görüş belirtti.

Fatma Nur, yüzmenin çok güzel bir spor olduğunu, bunun için herkese yüzmeyi tavsiye ettiğini belirterek, "(Engelim var) diye boş durmasınlar. Mutlaka bir sporla uğraşsınlar." şeklinde konuştu.