Sarı-kırmızılı ekipte 6 futbolcu, daha önce 13 kez TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselmeyi başardı

TFF 1. Lig play-off final maçında 4 Haziran Pazar günü Eskişehirspor'la karşılaşacak Göztepe'de 6 futbolcu, daha önce 13 kez TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselmeyi başardı.

Bu sezon 27 futbolcunun mücadele ettiği Göztepe'de 6 oyuncu, daha önce TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi. Futbolculardan Murat Akın, daha önce 7 kez bu başarıyı yaşarken, Sinan Özkan 2, Canberk Dilaver, Gençer Cansev, Lokman Gör ve Tayfur Bingöl ise birer defa TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükseldi.

Geçen sezon Adanaspor'la Süper Lig vizesi alan Canberk Dilaver, Alanyaspor'la Süper Lig'e çıkan Sinan Özkan ve Tayfur Bingöl, Göztepe ile Süper Lig'e yükselmeleri halinde üst üste 2. kez bu başarıyı yakalayacak. Murat Akın ise Göztepe ile üst üste 7. kez Süper Lig'e yükselmek için sahaya çıkacak.

Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon kadrosunda yer alan isimlerden Emre Aygün, Halil Akbunar'ın yanı sıra genç isimler Göktuğ Bakırbaş, Salim İyik ve Metin Acet, Göztepe'nin 2014-2015 sezonunda TFF 1. Lig'e çıktığı kadroda da yer almıştı.

Göztepe'de daha önce Süper Lig'e yükselme başarı gösteren futbolcular ve bunu başardıkları takımlar şöyle:

Futbolcu Sezon Takım Canberk Dilaver 2015-2016 Adanaspor Gençer Cansev 2013-2014 İstanbul Büyükşehir Belediyespor Lokman Gör 2014-2015 Antalyaspor Sinan Özkan 2011-2012 Elazığspor 2015-2016 Alanyaspor Tayfur Bingöl 2015-2016 Alanyaspor Murat Akın 2008-2009 Kasımpaşa 2010-2011 Orduspor 2011-2012 Kasımpaşa 2012-2013 Konyaspor 2013-2014

İstanbul Büyükşehir Belediyespor

2014-2015 Kayserispor 2015-2016 Kardemir Karabükspor





Futbolu bırakmasaydı Eskişehirspor'a rakip olacaktı

2006-2007'de Gençlerbirliği OFTAŞ, 2007-2008'de ise Eskişehirspor'la Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan, bu sezon başında Göztepe'ye transfer olan Doğa Kaya, geride kalan ocak ayında futbolu bırakma kararı aldı.

2007-2008'de play-off'tan Süper Lig'e yükselen Eskişehirspor'un kadrosunda yer alan Doğa Kaya, futbolu bırakma kararı almasaydı, play-off final maçında siyah-kırmızılı ekibe rakip olacaktı.

Doğa Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Göztepe'nin son dönemde daha iyi bir görüntü çizdiğini, sarı-kırmızılı ekibin savunmadaki eksikliklerini kapattığını söyledi.

Umut ve Jahovic'in hücum hattında uyumlarını sürdürdüklerini, orta alanda Gosso'nun yanı sıra Segbefia'nın da performans olarak en iyi dönemini yaşadığını belirten Doğa Kaya, şöyle konuştu:

"Eskişehirspor'un özellikle savunmada büyük problemi var. Bence maçın favorisi Göztepe. Sahada yer alsam benim için enteresan olurdu. Eskişehirspor'la Süper Lig'e çıktığımız zaman play-off'ta golü ben atmışım. Göztepe'de devam etseydim ve Eskişehirspor'a gol atsaydım trajik bir şey olurdu. Benim için zor bir müsabaka olurdu ama Göztepe ile şampiyonluk yaşamak isterdim."

Doğa Kaya, futbolu bırakma kararında fiziksel yıpranmanın yanı sıra mental yorgunluğun etkili olduğunu belirterek, "Vücut ağrılarım çoğalmıştı. İşlerimi yüzde 100 gerçekleştiremeyeceğimi hissettiğim zaman onu yapmak istemem. Yönetim de bu kararımı biliyor. Sonuçta sezon sonuna kadar kalıp kalan paramı da alabilirdim ama bunu tercih etmedim." ifadelerini kullandı.

Gelecek dönemde antrenörlük kurslarına katılacağını kaydeden Doğa Kaya, teknik adamlık yapabileceğini sözlerine ekledi.