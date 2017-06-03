TFF 1. Lig play-off finalinde Eskişehirspor'la Süper Lig'e yükselme maçına çıkacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Urla'daki Adnan Süvari Tesislerindeki son çalışmada Göztepeli futbolcular ısınmanın ardından koordinasyon çalışması yaptı. Antrenman 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile tamamlandı.



Hakan Barış'ın yer almayacağı sarı-kırmızılı ekipte Benjamin Fuchs'un da forma giyemeyebileceği öğrenildi. Göztepe, saat 15.00'te hava yoluyla Antalya'ya gidecek.



Antalya Stadı'nda yarın saat 21.30'da başlayacak Eskişehirspor-Göztepe maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.