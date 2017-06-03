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Göztepe, Eskişehirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

TFF 1. Lig play-off finalinde Eskişehirspor'la Süper Lig'e yükselme maçına çıkacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Göztepe, Eskişehirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Urla'daki Adnan Süvari Tesislerindeki son çalışmada Göztepeli futbolcular ısınmanın ardından koordinasyon çalışması yaptı. Antrenman 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile tamamlandı.

Hakan Barış'ın yer almayacağı sarı-kırmızılı ekipte Benjamin Fuchs'un da forma giyemeyebileceği öğrenildi. Göztepe, saat 15.00'te hava yoluyla Antalya'ya gidecek.

Antalya Stadı'nda yarın saat 21.30'da başlayacak Eskişehirspor-Göztepe maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #göztepe #eskişehirspor #maç #hazırlık #futbol #TFF 1.Lig #TFF #play-off
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