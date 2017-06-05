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Göztepe, kupasını aldı

Eskişehirspor'a penaltılarda 3-2 üstünlük kurarak Spor Toto Süper Lig'e çıkan Göztepe, kupasını aldı.

Göztepe, kupasını aldı

TFF 1. Lig play-off finalinde normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta Eskişehirspor'a penaltılarda 3-2 üstünlük kurarak Spor Toto Süper Lig'e çıkan Göztepe, kupasını aldı.

Antalya Stadı'nda maçın ardından düzenlenen törende, Göztepeli futbolcular şampiyonluk kupası ve madalyaları verildi.

Sivasspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'un ardından Göztepe, TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen üçüncü ve son takım oldu.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #TFF 1. Lig #süperlig #play-off #göztepe #futbol #antalya
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